Calcio, auguri (via Twitter) di Israele all'Iran: è un Mondiale "di pace"

La distensione parte da Twitter. L'account social del ministero degli esteri israeliano ha fatto, in farsi, gli auguri alla nazionale di calcio dell'Iran per il suo esordio contro il Marocco nei Mondiali in corso in Russia. Una scelta che a molti è parsa sorprendente

Il tweet è accompagnato da una foto dell'attaccante Alireza Jahanbakhsh.

La tv pubblica israeliana manderà in onda per la prima volta gratuitamente in arabo quasi tutte le partite dei mondiali sia sul canale 33 delle tv via cavo che possono essere seguite in Israele sia su un apposito sito riservato ai telespettatori che si trovano nel mondo arabo.

Inoltre la tv israeliana ha trasmesso sia in ebraico sia in arabo la partita di apertura dei mondiali, Russia-Arabia Saudita.