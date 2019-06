L'Italia ai Mondiali di calcio femminile: calendario, orari e dirette tv

Gli occhi degli appassionati di calcio sono puntati sulla Francia, dove sono in corso i Mondiali di calcio femminile 2019, che dopo 20 anni dall'ultima partecipazione vedono il ritorno della Nazionale italiana. La finalissima del torneo è in programma il prossimo 7 luglio a Lione, ma la corsa verso la vittoria non sarà semplice, viste le avversarie ostiche presenti nel torneo.

Mondiali di calcio femminile Francia 2019: le squadre

L'ottava edizione dei Mondiali di calcio femminile vedono impegnate 24 squadre nazionali, divise in sei gironi da quattro squadre. Di queste 3 arrivano dall’Africa, 5 dall’Asia, 9 dall’Europa, 3 dal Nord e Centro America, uno dall’Oceania e tre dal Sudamerica. Ci sono gli Stati Uniti super favoriti, dove che il calcio 'in rosa' è una realtà molto diffusa da tempo, che hanno vinto ben tre delle precedenti sette edizioni. Nelle altre occasioni ci sono stati due trionfi della Germania e uno a testa per Giappone e Norvegia. Ad americane e tedesche, si possono aggiungere tra le favorite anche Inghilterra e Francia, con Olanda e Giappone possibili sorprese. Senza dimenticare il Brasile di Marta, squadra spesso più spettacolare che concreta.

Gruppo A : Francia (paese ospitante), Sud Korea, Norvegia, Nigeria

: Francia (paese ospitante), Sud Korea, Norvegia, Nigeria Gruppo B : Germania, Cina, Spagna, Sud Africa

: Germania, Cina, Spagna, Sud Africa Gruppo C : Australia, Italia, Brasile, Giamaica

: Australia, Italia, Brasile, Giamaica Gruppo D : Inghilterra, Scozia, Argentina, Giappone

: Inghilterra, Scozia, Argentina, Giappone Gruppo E : Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda

: Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda Gruppo F: Stati Uniti (Campioni in carica), Tailandia, Cile, Svezia

Mondiali di calcio femminile Francia 2019: Italia, girone e partite

La Nazionale italiana è inserita nel girone C insieme a Brasile, Giamaica e Australia. Dopo il debutto vincente con l'Australia, le azzurre guidate da Milena Bertolini se la dovranno vedere prima con la Giamaica venerdì 14 giugno a Reims, e poi con la nazionale brasiliana martedì 18 giugno. Le azzurre si sono qualificate vincendo il girone davanti a Belgio, Portogallo, Romania e Moldavia (7 vittorie in 8 incontri),mentre le calciatrici più conosciute sono il capitano Sara Gama, la miglior marcatrice Cristiana Girelli, e l'eroine del match con l'Australia, Barbara Bonansea.

Di seguito la lista completa delle calciatrici convocate:

Portieri : Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma)

: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma) Difensori : Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);

: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan); Centrocampiste : Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma); Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).

Ecco invece il calendario con le sfide dell'Italia nel gruppo C:

Domenica 9 giugno, ore 13 – Australia-Italia: 1-2

Venerdì 14 giugno, ore 18 – Giamaica-Italia

Martedì 18 giugno, ore 21 – Italia-Brasile

Mondiali di calcio femminile Francia 2019: come vedere le partite in tv

La sfide dell'Italia verranno trasmesse tutte in diretta e in chiaro su Rai Sport, mentre per gli abbonati a Sky sarà possibile vedere le partite anche sul canale Sky Sport Mondiali. Il canale che la tv satellitare ha dedicato a questo importante mondiale femminile trasmetterà live 37 dei 52 incontri totali della rassegna, mentre la Rai ha i diritti per le migliori 15 partite.

Mondiali di calcio femminile Francia 2019: il calendario completo della fase a gironi

Venerdì 7 giugno

Gruppo A: Francia - Sud Korea (21:00, Parigi)

Sabato 8 giugno

Gruppo A: Norvegia - Nigeria (15:00, Reims)

Gruppo B: Spagna - Sud Africa (18:00, Le Havre)

Gruppo B: Germania - Cina (21:00, Rennes)

Domenica 9 giugno

Gruppo C: Australia - Italia (13:00, Valenciennes)

Gruppo C: Brazil - Giamaica (15:30, Grenoble)

Gruppo D: Inghilterra - Scozia (18:00, Nizza)

Lunedì 10 giugno

Gruppo D: Argentina - Giappone (18:00, Parigi)

Gruppo E: Canada - Camerun (21:00, Montpellier)

Martedì 11 giugno

Gruppo E: Nuova Zelanda - Olanda (15:00, Le Havre)

Gruppo F: Cile - Svezia (18:00, Rennes)

Gruppo F: Stati Uniti - Tailandia (21:00, Reims)

Mercoledì 12 giugno

Gruppo A: Nigeria - Sud Korea (15:00, Grenoble)

Gruppo B: Germania - Spagna (18:00, Valenciennes)

Gruppo A: Francia - Norvegia (21:00, Nizza)

Giovedì 13 giugno

Gruppo C: Australia - Brasile (18:00, Montpellier)

Gruppo B: Sud Africa - Cina (21:00, Parigi)

Venerdì 14 giugno

Group D: Giappone - Scozia (15:00, Rennes)

Gruppo D: Inghilterra - Argentina (18:00, Le Havre)

Gruppo C: Giamaica - Italia (21:00, Reims)

Sabato 15 giugno

Gruppo E: Olanda - Camerun (18:00, Valenciennes)

Gruppo E: Canada - Nuova Zelanda (21:00, Grenoble)

Domenica 16 giugno

Gruppo F: Stati Uniti - Cile (15:00, Parigi)

Gruppo F: Svezia - Tailandia (18:00, Nizza)

Lunedì 17 giugno

Gruppo B: Cina - Spagna (18:00, Le Havre)

Gruppo B: Sud Africa - Germania (18:00, Montpellier)

Gruppo A: Nigeria - Francia (21:00, Rennes)

Gruppo A: Sud Korea - Norvegia (21:00, Reims)

Martedì 18 giugno

Gruppo C: Giamaica - Australia (21:00, Grenoble)

Gruppo C: Italia - Brasile (21:00, Valenciennes)

Mercoledì 19 giugno

Gruppo D: Giappone - Inghilterra (21:00, Nizza)

Gruppo D: Scozia - Argentina (21:00, Parigi)

Thursday 20 giugno

Gruppo E: Camerun - Nuova Zelanda (18:00, Montpellier)

Gruppo E: Olanda - Canada (18:00, Reims)

Gruppo F: Svezia - Stati (21:00, Le Havre)

Gruppo F: Tailandia - Cile (21:00, Rennes)

Gli ottavi di finale si svolgeranno tra sabato 22 giugno e martedì 25 giugno, mentre i quarti saranno Giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 giugno. Le due semifinali avranno luogo martedì 2 e mercoledì 3 luglio, prima della finale per il terzo e quarto posto di sabato 6 luglio. Poi, domenica 7 luglio, si svolgerà la finalissima.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!