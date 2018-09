Mondiali Ciclismo Innsbruck 2018: dove vedere le gare in diretta tv e streaming

Fino al 30 settembre a Innsbruck c'è il grande spettacolo dei mondiali di ciclismo. Da giovedì 27 iniziano le gare in linea, le più attese. Inutile sottolineare come l'attesa spasmodica sia soprattutto per sabato 29 e domenica 30 settembre, con la gara femminile e quella maschile: quest'ultima si svolge su un tracciata da scalatori, durissimo, il più difficile da decenni a questa parte. Condurrà da Kufstein attraverso la valle Inntal, incluso giri a Innsbruck, Igls e sull'Hungerburg. I partecipanti dovranno superare durante la gara 4.670 metri di dislivello.

Mondiali Innsbruck: gli italiani in gara

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra di ciclismo, Davide Cassani ha scelto gli otto per i Mondali di Innsbruck, prova in linea di domenica 30 settembre. Non c’è Fabio Aru, protagonista di una brutta caduta alla Vuelta di Spagna. Questo l’elenco: Gianluca Brambilla (Trek Segafredo), Damiano Caruso (Bmc Racing Team), Dario Cataldo (Astana Pro Team), Alessandro De Marchi (Bmc Racing Team), Gianni Moscon (Team sky), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Franco Pellizotti (Bahrain-Merida), Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida).

Secondo i bookmaker tra i favoriti spicca il francese Julian Alaphilippe, ma occhio anche a Adam e Simon Yates e all'eterno Alejandro Valverde. L'Italia spera in Vincenzo Nibali, che non è nemmeno vicino al 100% della forma dopo la caduta al Tour de France. Il percorso però potrebbe premiare il grande cuore dello Squalo.

Mondiali ciclismo 2018, programma completo

Mercoledì 26 settembre

14.10-17.10 Cronometro maschile Elite

Giovedì 27 settembre

9.10-11.15 Prova in linea femminile Juniores

14.40-18.15 Prova in linea maschile Juniores

Venerdì 28 settembre

12.10-16.50 Prova in linea maschile U23

Sabato 29 settembre

12.10-16.45 Prova in linea femminile Elite

Domenica 30 settembre

9.40-16.50 Prova in linea maschile Elite

Dove vedere i Mondiali di ciclismo in tv e streaming

Tutte le gare saranno trasmesse dai canali Rai, su Raisport Hd fino a sabato, su Rai Tre invece la gara Elite maschile di domenica. Diretta anche su Eurosport visibile sui pacchetti Sky e Premium e sui dispositivi Sky Go e Premium Play.