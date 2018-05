Platini fa esplodere il caso: "Pilotammo il sorteggio del Mondiale '98"

"Francia-Brasile era la finale che tutti sognavano al Mondiale 1998. Quando abbiamo organizzato il calendario abbiamo fatto un piccolo trucchetto".

È l'ammissione dell'ex presidente dell'Uefa Michel Platini sul sorteggio della Coppa del Mondo di Francia 1998. All'epoca il tre volte vincitore del Pallone d'oro era presidente del comitato organizzatore della rassegna iridata.

"Se fossimo finiti -ha aggiunto Platini alla trasmissione 'France Bleu'- sia noi francesi che il Brasile come primi nei rispettivi gruppi, non ci saremmo potuti incontrare se non in finale".

"Pensate che gli altri non abbiano fatto lo stesso quando hanno organizzato le altre coppe del mondo?".

Un'affermazione destinata ad alimentare nuove polemiche.