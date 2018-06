Mondiali 2018, come vedere le partite di oggi in tv e streaming

Tre partite oggi ai Mondiali di Russia. Dopo Costa Rica-Serbia alle ore 14, scendono in campo nelle altre sfide le due grandissime favorite alla vittoria finale.

I campioni in carica della Germania alle 17 esordiscono contro il Messico, poi alle 20 sarà la volta del Brasile di Neymar contro la Svizzera.

Mondiali oggi in tv e streaming

Costa Rica-Serbia sarà trasmessa alle 14 in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5. Germania-Messico sarà visibile in chiaro e gratis su Italia 1 a partire dalle ore 17. Infine alle ore 20 su Canale 5 Brasile-Svizzera.

E' possibile vedere tutte le partite dei mondiali in streaming, da pc, smartphone e tablet, come spiegato in questa guida.

Costa Rica-Serbia ore 14 probabili formazioni

Costa Rica (5-4-1): Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Campbell; Urena. CT: Oscar Ramirez

Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Campbell; Urena. CT: Oscar Ramirez Serbia (4-2-3-1): Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. CT: Mladen Krstajić

Germania-Messico ore 17 probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner. CT: Joachim Loew

Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner. CT: Joachim Loew Messico (4-2-3-1): Ochoa; Salcedo, R. Marquez, Moreno, Layun; Guardado, Herrera; J. Dos Santos, Lozano, Vela; Hernandez. CT: Juan Carlos Osorio

Brasile-Svizzera ore 20 probabili formazioni