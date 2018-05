Mondiali Russia 2018 | Data e orario di tutte le partite: diretta tv in chiaro

Siete impazienti e volete programmare il periodo che va da metà giugno a metà luglio in base agli orari dei mondiali di calcio in Russia? Il grande spettacolo sta per iniziare, anche senza Italia sarà il calcio "al suo meglio". Ecco a che ora e su che canale saranno tramessi in tv i mondiali. Per la gioia di chi ama il calcio, tutte le partite saranno tramesse in chiaro, dai gironi agli ottavi di finale, dai quarti alle semifinali fino alla finalissima di metà luglio.

DATA E ORARIO TUTTE PARTITE RUSSIA 2018

Ecco gli orari di tutte le partite dei mondiali di calcio 2018, l'ora del calcio d'inizio e su che canale saranno trasmesse: Canale 5, Italia 1 e Canale 20 sono le reti che trasmetteranno la competizione iridata.

GIRONI MONDIALI 2018

14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita Canale 5 15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay Italia 1 15 giu 17.00 B Marocco-Iran Italia 1 15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna Canale 5 16 giu 12.00 C Francia-Australia Italia 1 16 giu 15.00 D Argentina-Islanda Italia 1 16 giu 18.00 C Perù-Danimarca Italia 1 16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria Italia 1 17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia Italia 1 17 giu 17.00 F Germania-Messico Italia 1 17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera Canale 5 18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud Italia 1 18 giu 17.00 G Belgio-Panama Italia 1 18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra Italia 1 19 giu 14.00 H Colombia-Giappone Italia 1 19 giu 17.00 H Polonia-Senegal Italia 1 19 giu 20.00 A Russia-Egitto Italia 1 20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco Italia 1 20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita Italia 1 20 giu 20.00 B Iran-Spagna Italia 1 21 giu 14.00 C Danimarca-Australia Italia 1 21 giu 17.00 C Francia-Perù Italia 1 21 giu 20.00 D Argentina-Croazia Canale 5 22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica Italia 1 22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda Italia 1 22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera Italia 1 23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia Italia 1 23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico Italia 1 23 giu 20.00 F Germania-Svezia Canale 5 24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama Italia 1 24 giu 17.00 H Giappone-Senegal Italia 1 24 giu 20.00 H Polonia-Colombia Italia 1 25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto Canale 20 25 giu 16.00 A Uruguay-Russia Italia 1 25 giu 20.00 B Spagna-Marocco Italia 1 25 giu 20.00 B Iran-Portogallo Canale 20 26 giu 16.00 C Danimarca-Francia Italia 1 26 giu 16.00 C Australia-Perù Canale 20 26 giu 20.00 D Islanda-Croazia Canale 20 26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina Italia 1 27 giu 16.00 F Messico-Svezia Canale 20 27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania Italia 1 27 giu 20.00 E Serbia-Brasile Italia 1 27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica Canale 20 28 giu 16.00 H Senegal-Colombia Italia 1 28 giu 16.00 H Giappone-Polonia Canale 20 28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio Italia 1 28 giu 20.00 G Panama-Tunisia Canale 20

OTTAVI DI FINALE MONDIALI 2018

DATA ORA PARTITA COPERTURA TV 30 giu 16.00 1C-2D (50) Canale 5 30 giu 20.00 1A-2B (49) Canale 5 1 lug 16.00 1B-2A (51) Canale 5 1 lug 20.00 1D-2C (52) Canale 5 2 lug 16.00 1E-2F (53) Canale 5 2 lug 20.00 1G-2H (54) Canale 5 3 lug 16.00 1F-2E (55) Canale 5 3 lug 20.00 1H-2G (56) Canale 5

QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018

DATA ORA PARTITA COPERTURA TV 6 lug 16.00 V49-V50 (57) Canale 5 6 lug 20.00 V53-V54 (58) Canale 5 7 lug 16.00 V55-V56 (60) Canale 5 7 lug 20.00 V51-V52 (59) Canale 5

SEMIFINALI MONDIALI 2018

DATA ORA PARTITA COPERTURA TV 10 lug 20.00 V57-V58 (61) Canale 5 11 lug 20.00 V59-V60 (62) Canale 5

FINALI MONDIALI 2018