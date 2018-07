Russia 2018, gli organizzatori: "I Mondiali sono stati un vero successo"

Gli organizzatori dei Mondiali 2018 in Russia si mostrano soddisfatti dello svolgimento del torneo, definendolo un "vero successo". "In base alla maggior parte dei feedback che abbiamo ricevuto, i Mondiali sono stati un vero successo": lo ha affermato Arkady Dvorkovich, presidente del comitato organizzatore locale di Russia 2018. "E' l'opinione principale dei fan che sono venuti ai Mondiali, che hanno attraversato il loro paese per arrivare nelle città che hanno ospitato le partite", ha sottolineato. "E' l'opinione di quelli che hanno guardato i Mondiali da casa, che hanno votato 'sì' accedendo la loro televisione. Abbiamo registrato grandi ascolti. Penso che il lavoro di tutti questi anni sia stato apprezzato, tutti noi partner e colleghi abbiamo lavorato molti anni per questo", ha aggiunto.