Tragedia per Luis Enrique, è morta la figlia di 9 anni: "Sarai la nostra stella"

Il mondo del calcio si stringe intorno a Luis Enrique, colpito da un gravissimo lutto: la figlia Xana di nove anni è morta. Per stare insieme alla famiglia l'allenatore si era dimesso dal ruolo di ct della Spagna il 19 giugno scorso.

La tragica notizia è stata data su Twitter dallo stesso Luis Enrique, con un comunicato: "Nostra figlia Xana è venuta a mancare questa sera all’età di nove anni dopo aver lottato per cinque lunghi mesi contro un osteosarcoma. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato il loro affetto durante questi mesi e siamo grati per la discrezione e per la comprensione mostrata. Vogliamo anche ringraziare il personale degli ospedali San Joan de Deu y Sant Pau per il loro impegno e per la loro gentilezza: i medici, gli infermieri e tutti volontari, con una menzione speciale all’equipe di cure palliative del Sant Joan de Deu”.

“Ci mancherai tantissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita, con la speranza che un giorno ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Riposa in pace, Xanita”, ha continuato Luis Enrique.

Un día conseguimos nuestra estrella y desde hoy tenemos otra que nos ilumina desde el cielo con su luz Descansa en paz, pequeña Xana. Desde la @SeFutbol nos unimos al duelo de la familia Martínez Cullell y compartimos la gratitud por su admirable ejemplo de amor y entereza. pic.twitter.com/wPpyMlDN5N — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 29, 2019

Tanti i messaggi di vicinanza sui social. Appresa la notizia la Roma, club allenato da Luis Enrique nella stagione 2011-2012, ha espresso la propria vicinanza con un tweet: "L'As Roma si stringe attorno a Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister".

L'#ASRoma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore.

Coraggio Mister 🌹



Coraggio Mister 🌹 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 29, 2019

Luis Suarez è stato uno dei primi calciatori a esprimere tutto il suo cordoglio: