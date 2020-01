Kobe Bryant, nell'incidente morta anche la figlia e un altro giocatore

Il campione Nba Kobe Bryant ha perso la vita in un incidente di elicottero in California. Bryant stava viaggiando con almeno altre 4 persone sul suo elicottero privato quando si è verificato un incendio a bordo.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.