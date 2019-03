Lutto improvviso scuote la Formula 1, è morto Charlie Whiting

Lutto nella Formula 1. E' morto questa mattina all'età di 66 anni lo storico direttore di corsa britannico Charlie Whiting. Whiting è deceduto a Melbourne per embolia polmonare tre giorni prima del Gran Premio d'Australia che inaugura il mondiale di F1.

Whiting, che era in Australia per l’avvio del campionato, per la Federazione internazionale dell’automobile era direttore di gara e delegato tecnico, colui che faceva applicare il regolamento e si occupava di spiegare ai media decisioni e interpretazioni, che si trattasse di parte sportiva o parte tecnica: un pilastro e un punto di riferimento per team e piloti.

We are filled with immense shock and sadness at the news of Charlie Whiting's passing.



He will be remembered as a giant of the sport, as well as a dear friend to so many.



Our deepest sympathies and thoughts are with his friends and family.https://t.co/36pAcjjZOy — Formula 1 (@F1) 14 marzo 2019

Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell'automobile si è detto scioccato dall'improvvisa morte di Whiting, definendolo "un grande direttore di gara, una figura centrale e inimitabile della Formula Uno che ha incarnato l'etica e lo spirito di questo fantastico sport".

Anche Ross Brawn, direttore tecnico F1 per Liberty Media, ha manifestato il proprio cordoglio per la sua improvvisa scomparsa: "Avevamo iniziato insieme come meccanici, siamo diventati amici e passato tanto tempo insieme in giro per il mondo, sono devastato, è una grande perdita per tutta la famiglia della Formula 1, i miei pensieri alla famiglia".

Chi era Charlie Whiting

Whiting iniziò la sua carriera in F1 nel 1977 lavorando nel team Hesketh. Entrò a far parte della Fia nel 1988 e divenne direttore di corsa nel 1997. Commosse le reazioni nel paddock. La McLaren: “Era un gigante del nostro sport e un collega, siamo scioccati e addolorati”. Il ferrarista Charles Leclerc: “Orribile notizia, un pensiero alla famiglia, Charlie mancherà al motorsport".

