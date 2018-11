Lutto nello sci, Gian Luca Barandun si schianta in parapendio e muore sul colpo

Non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Grave lutto nel mondo dello sci. Gian Luca Barandun, 24enne atleta svizzero, è morto domenica mattina in un incidente con il parapendio. La tragedia è avvenuta a Schluein, nel Cantone dei Grigioni. Barandun stava compiendo una manovra di atterraggio ed è precipitato. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Il grigionese, specializzato nelle discipline di velocità, era una delle speranze dello sci elvetico. Aveva debuttato in Coppa del Mondo nella combinata di Wengen del gennaio 2017, località nella quale ha anche ottenuto il miglior piazzamneto (15o in discesa, gennaio 2018). Nel circuito aveva preso parte a 17 gare tra superG, discesa e combinata, piazzandosi nono in quest’ultima specialità nella gara di Bormio della scorsa stagione.