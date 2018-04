È morto Ingazio Scardina, voce e volto del calcio in Rai

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Ignazio Scardina, voce e volto del calcio in Rai. A dare l'annuncio della morte, su Facebook, la famiglia con un messaggio accompagnato dall'immagine di una candela accesa: "Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli".

Decano del giornalismo sportivo, per una vita in Rai. Scardina è morto nella notte dopo aver lottato a lungo con una grave malattia. Fu l'unico giornalista coinvolto nello scandalo di Calciopoli, assolto in primo grado dal tribunale di Napoli.

"Oggi è un giorno triste" scrive la redazione della Domenica Sportiva ricordando l'ex caporedattore del calcio, "per molti un caro amico, per altri un collega stimato e un uomo ingiustamente accusato nel processo Calciopoli"

Una vita passata in Rai, da 90° minuto alla Domenica sportiva, fu capo della redazione calcistica di RaiSport dal 2000 al 2006.

Tanti i messaggi di cordoglio che popolano la rete, tra cui quello dell'amico e collega Roberto Renga: "Ignazio Scardina, l'amico, il fratello, il compagno di mille viaggi e sogni, si è arreso stanotte, dopo anni di sofferenze inenarrabili".

Morte Ignazio Scardina il cordoglio del mondo del calcio

Sembrava una bella giornata e poi la notizia terribile: è morto #IgnazioScardina ucciso da Calciopoli, da una lunga malattia “figlia” di una colpevolezza senza senso, né basi, e mai provata. Era un giornalista Rai, un amico, un uomo sensibile, fin troppo.

Molti di noi lo piangono pic.twitter.com/quXToPrOCY — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 7 aprile 2018

