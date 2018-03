Motomondiale in lutto, muore lo storico patron Aprilia Ivano Beggio: lanciò Rossi e Biaggi

E' un giorno triste per il motomondiale: se n'è andato dopo una lunga malattia Ivano Beggio, storico presidente dell'Aprilia: aveva 73 anni. L'ingegnere era da tempo malato, non è stata ancora stabilita la data dei funerali.

E' morto Ivano Beggio

Il nome di Beggio è legato a quello dell'Aprilia, che era confluita nel 2004 nel Gruppo Piaggio ma di cui lui restò presidente onorario fino al 2006.

Fu lui lo storico patron di Aprilia portata da piccola realtà locale a colosso nel mondo dell'industria e delle corse.

Lanciò Rossi e Biaggi

Anche grazie ai suoi consigli tanti piloti sono diventati campioni, da Valentino Rossi a Max Biaggi. Centinaia i successi in pista con la sua Aprilia.

Nel 1988 è stato nominato Cavaliere del Lavoro e dieci anni dopo Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica. Lascia la moglie Tina, il figlio Gianluca e due nipoti.

"Ha perso l'ultima corsa, ma è stato un vincente per tutta la vita"

"Ha perso l'ultima corsa, ma per tutta la sua vita è stato un vincente". Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, ricorda la figura dello storico fondatore e patron dell'Aprilia Ivano Beggio, scomparso a 73 anni per una grave malattia.



"I bolidi prodotti a Noale hanno portato in alto campioni come Rossi, Capirossi, Biaggi. Lorenzo, mentre le produzioni da strada, moto e scooter, hanno segnato un'epoca, per le due ruote in assoluto, per il motociclismo sportivo ma, più in generale, per l'imprenditoria veneta, che trovò in lui un capitano d'industria appassionato e indomabile, al punto di sfidare sul mercato i vari colossi giapponesi".



"Proprio domenica prossima - conclude Zaia - si corre in Qatar il primo Moto Gp del 2018. Le cronache sportive danno il Team Aprilia in ascesa, con un pilota collaudato come Aleix Espargaro e il nuovo arrivo Scott Redding. Ivano li guarderà dall'alto, e sarebbe bello vedere una livrea Aprilia lottare là davanti e, magari, centrare il podio, come per dirgli grazie, ci mancherai".