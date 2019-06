Calcio sotto shock, è morto José Antonio Reyes: aveva 35 anni

Il calcio europeo oggi è sotto shock: è morto in un incidente stradale José Antonio Reyes, ex Siviglia, Atletico Madrid, Real e Arsenal. Aveva 35 anni. La "perla di Utrera", così era soprannominato, è morto in uno schianto nei pressi di Utrera, il suo paese natale in Andalusia.

L'incidente è avvenuto alle 11.40 di sabato 1 giugno 2019 sulla autovía A.376. L'auto sulla quale viaggiava Reyes ha preso fuoco: la dinamica non è stata ancora resa nota.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 giugno 2019

Nei primi anni duemila si era imposto come uno dei più fulgidi talenti del calcio continentale. Esploso nel Siviglia, dopo 86 presenze e 21 gol nella Liga, si era trasferito all'Arsenal per una cifra record. Poi tante altre tappe in una carriera ricca di gol e trofei. Aveva raggiunto il punto più alto della sua parabola sportiva quando il calcio spagnolo ancora non era diventato quello "dominante", che sarebbe salito poi fin sul tetto del mondo.

Lascia la moglie e tre figli.

E' morto Reyes: calcio in lutto

In carriera Reyes in patria ha vestito le maglie prestigiose e storiche di Siviglia, Real Madrid, Atletico, Espanyol e Cordoba. Fuori dai confini spagnoli, il centrocampista ha militato invece dal 2004 al 2006 nell'Arsenal, nel 2008 col Benfica e nel 2018 in Cina allo Xinjiang Tianshan Leopard. In Nazionale, Reyes ha indossato la maglia delle Furie Rosse ai Mondiali di Germania 2006.

Col Real Madrid ha vinto una Liga, con l'Arsenal una Premier, un Community Shield e una Coppa d'Inghilterra. Col Benfica ha trionfato in Coppa di Lega portoghese.

Nella seconda parte della carriera i successi più prestigiosi a livello continentale con l'Atletico e il Siviglia, aveva sollevato quattro Europa League e una Supercoppa UEFA. Insieme agli ex compagni di squadra Beto, Kevin Gameiro e Vitolo condivide il record di vittorie di Europa League.

Su Twitter il dolore di Monchi, legatissimo a Reyes."Sulla fascia sinistra lassù", scrive l'ex ds della Roma, Reyes farà compagnia ad Antonio Puerta, il difensore del Siviglia morto nel 2007 per un attacco di cuore in campo. La morte di Reyes è "una notizia impossibile da accettare".

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) 1 giugno 2019

