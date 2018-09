Lutto nel calcio: morto l'ex arbitro Luigi Agnolin

Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 75 anni l'ex arbitro internazionale Luigi Agnolin. A darne notizia l'Aia, l'Associazione italiana arbitri.

Arbitro dal 1961, Agnolin in carriera ha diretto 226 gare in Serie A, nella quale ha esordito il 18 marzo 1973 in Fiorentina-Cagliari, finita 3-0. Nominato arbitro internazionale nel 1978, rappresentò l’Italia al campionato Mondiale di calcio 1986 e a quello di Italia '90. Nel 1980 era stato insignito del prestigioso Premio Nazionale 'Giovanni Mauro'.

Tra il 1990 e il 1992 ha ricoperto il ruolo di Commissario della Can C, prima di lasciare l’Associazione. Nel 2006 fu nominato Commissario straordinario dell’Associazione italiana arbitri.

Il presidente dell'Aia Marcello Nicchi e il vice Narciso Pisacreta, insieme ai componenti del comitato nazionale, al responsabile del settore tecnico arbitrale Alfredo Trentalange e ai responsabili degli organi tecnici nazionali, "anche a nome dei 35.000 arbitri italiani, esprimono alla sua famiglia profondo cordoglio e vicinanza".