MotoGP 2018: calendario, date, orari di tutti i Gran Premi

Gli appassionati delle due ruote non vedono l'ora che la stagione 2018 di MotoGp riparta. È già ufficiale il calendario del Campionato del Mondo MotoGP 2018. Diciannove GP, dal 18 di marzo al 18 di novembre, con la grande novità della Thailandia dove si correrà il 7 ottobre, che porta il numero di gare da 18 a 19. Il GP del Mugello sarà il 3 giugno, GP di Misano è in programma il 9 settembre.

Stagione MotoGP 2018

In MotoGP ci saranno nel 2018 24 piloti con le novità Morbidelli, Luthi, Nakagami e Simeon, tutti provenienti dalla gavetta in Moto2. Salgono a cinque gli italiani: Rossi, Dovizioso, Iannone e Petrucci oltre al citato campione della classe di mezzo.

MotoGP 2018 in Tv

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta da SkySport MotoGp, canale 208.

Calendario MotoGP 2018: tutte le gare

MOTOGP QATAR - 18 MARZO - Grand Prix of Qatar Losail International Circuit

MOTOGP ARGENTINA - 8 APRILE - Gran Premio Motul de la República Argentina Termas de Río Hondo

MOTOGP USA - 22 APRILE - Red Bull Grand Prix of The Americas - Circuit Of The Americas

MOTOGP SPAGNA - 6 MAGGIO - Gran Premio Red Bull de España - Circuito de Jerez

MOTOGP FRANCIA - 20 MAGGIO - HJC Helmets Grand Prix de France - Le Mans

MOTOGP ITALIA - 3 GIUGNO - Gran Premio d'Italia Oakley - Autodromo del Mugello

MOTOGP CATALOGNA - 17 GIUGNO - Gran Premi Monster Energy de Catalunya - Circuit de Barcelona

MOTOGP OLANDA - 1 LUGLIO - Motul TT Assen - TT Circuit Assen

MOTOGP GERMANIA - 15 LUGLIO - GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring

MOTOGP REP.CECA - 5 AGOSTO - Monster Energy Grand Prix České republiky - Automotodrom Brno

MOTOGP AUSTRIA - 12 AGOSTO - Motorrad Grand Prix von Österreich - Red Bull Ring – Spielberg

MOTOGP GRAN BRETAGNA - 26 AGOSTO - Octo British Grand Prix - Silverstone

MOTOGP SAN MARINO - 9 SETTEMBRE - Gran Premio di San Marino - Misano World Circuit Simoncelli

MOTOGP ARAGONA - 23 SETTEMBRE - Gran Premio Movistar de Aragón - MotorLand Aragon

MOTOGP THAILANDIA - 7 OTTOBRE - PTT Thailand Grand Prix Chang International Circuit

MOTOGP GIAPPONE - 21 OTTOBRE - Motul Grand Prix of Japan Twin Ring Motegi

MOTOGP AUSTRALIA - 28 OTTOBRE - Australian Motorcycle Grand Prix - Phillip Island

MOTOGP MALESIA - 4 NOVEMBRE - Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix - Sepang

MOTOGP VALENCIA - 18 NOVEMBRE - Gp Motul de la Comunitat Valenciana - Circuit Ricardo Tormo

Tutti i piloti della MotoGP 2018

4 ANDREA DOVIZIOSO DUCATI TEAM DUCATI

5 JOHANN ZARCO MONSTER YAMAHA TECH 3* YAMAHA

9 DANILO PETRUCCI OCTO PRAMAC RACING* DUCATI

10 XAVIER SIMEON REALE AVINTIA RACING* DUCATI

12 TOM LUTHI EG 0,0 MARC VDS* HONDA

17 KAREL ABRAHAM PULL&BEAR ASPAR TEAM* DUCATI

19 ALVARO BAUTISTA PULL&BEAR ASPAR TEAM* DUCATI

21 FRANCO MORBIDELLI EG 0,0 MARC VDS* HONDA

25 MAVERICK VIÑALES MOVISTAR YAMAHA MotoGP YAMAHA

26 DANI PEDROSA REPSOL HONDA TEAM HONDA

29 ANDREA IANNONE TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI

30 TAKAAKI NAKAGAMI LCR HONDA IDEMITSU* HONDA

35 CAL CRUTCHLOW LCR HONDA CASTROL* HONDA

38 BRADLEY SMITH RED BULL KTM FACTORY RACING KTM

41 ALEIX ESPARGARO APRILIA RACING TEAM GRESINI* APRILIA

42 ALEX RINS TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI

43 JACK MILLER OCTO PRAMAC RACING* DUCATI

44 POL ESPARGARO RED BULL KTM FACTORY RACING KTM

45 SCOTT REDDING APRILIA RACING TEAM GRESINI* APRILIA

46 VALENTINO ROSSI MOVISTAR YAMAHA MotoGP YAMAHA

53 TITO RABAT REALE AVINTIA RACING* DUCATI

93 MARC MARQUEZ REPSOL HONDA TEAM HONDA

94 JONAS FOLGER MONSTER YAMAHA TECH 3* YAMAHA

99 JORGE LORENZO DUCATI TEAM DUCATI