Calendario MotoGp 2019 | Data e orario di tutte le gare: dove vedere diretta e differita (Sky e Tv8)

Ci sono le date. La Dorna ha annunciato il calendario del motomondiale per il 2019. In tutto sono come sempre diciannove le gare previste con l'avvio in Qatar il 10 marzo e la chiusura il 17 novembre a Valencia. Due le tappe nella Penisola. Il Gp d'Italia si disputerà al Mugello il 2 giugno, mentre il Gp di San Marino di Misano ci sarà il 15 settembre.

Calendario MotoGp 2019

Queste tutte le date: 10 marzo - GP Qatar (Losail), 31 marzo - GP Argentina (Termas de Rio Hondo), 14 aprile - GP delle Americhe (Circuit of the Americas), 5 maggio - GP di Spagna (Jerez), 19 maggio - GP Francia (Le Mans), 2 giugno - GP Italia (Mugello), 16 giugno - GP Catalogna (Montmeló), 30 giugno - GP d'Olanda (Assen), 7 luglio - GP Germania (Sachsenring), 4 agosto - GP Rep. Ceca (Brno), 11 agosto - GP Austria (Red Bull Ring - Spielberg), 25 agosto - GP Gran Bretagna (Silverstone), 15 settembre - GP San Marino (Misano), 22 settembre - GP Aragon (MotorLand Aragon), 6 ottobre - GP Thailandia (Chang International Circuit), 20 ottobre - GP Giappone (Motegi), 27 ottobre - GP Australia (Phillip Island), 3 novembre - GP Malesia (Sepang), 17 novembre - GP Valencia (Valencia).

Tutte le gare saranno tramesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). TV8 manderà in onda alcuni GP in diretta e in differita (vedi tabella a fine articolo)

Tutte le gare motomondiale 2019: data e orario partenza MotoGp

GP QATAR: 10 marzo - ore 17.00

GP ARGENTINA: 31 marzo - ore 20.00

GP STATI UNITI: 14 aprile - ore 21.00

GP SPAGNA: 5 maggio - ore 14.00

GP FRANCIA: 19 maggio - ore 14.00

GP ITALIA: 2 giugno - ore 14.00

GP CATALUNYA: 16 giugno - ore 14.00

GP OLANDA: 30 giugno - ore 14.00

GP GERMANIA: 7 luglio - ore 14.00

GP REPUBBLICA CECA: 4 agosto - ore 14.00

GP AUSTRIA: 11 agosto - ore 14.00

GP GRAN BRETAGNA: 25 agosto - ore 14.00

GP SAN MARINO: 15 settembre - ore 14.00

GP ARAGON: 22 settembre - ore 14.00

GP THAILANDIA: 6 ottobre - ore 9.00

GP GIAPPONE: 20 ottobre - ore 7.00

GP AUSTRALIA: 27 ottobre - ore 6.00

GP MALESIA: 3 novembre - ore 6.00

GP VALENCIA: 17 novembre - ore 14.00