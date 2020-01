MotoGP 2020: calendario, data e orario di tutti i GP, dove vedere le gare (Sky, Dazn, Tv8)

MotoGP 2020: è partita la caccia a Marc Marquez, lo spagnolo ha vinto gli ultimi quattro titoli iridati della classe regina del motomondiale e sei titoli nelle ultime sette stagioni, un dominio assoluto. Il calendario 2020 della MotoGP prevede 20 Gran Premi: grande novità è la gara in calendario a metà luglio in Finlandia, al KymiRing: nel paese scandinavo il motociclismo ha grandissima tradizione, sarà spettacolo. Prima gara in Europa il 3 maggio 2020 a Jerez. Confermato il Gran Premio finale della stagione 2020 di MotoGP a Valencia.

Due le gare in Italia nel calendario MotoGp 2020: al Mugello si disputerà il GP d'Italia dal 29 al 31 maggio, a Misano Adriatico il GP di San Marino e della Riviera di Rimini dall'11 al 13 settembre. Marc Marquez è il favorito per la vittoria finale della MotoGP 2020, ma Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci su Ducati andranno all'attacco.

MotoGP 2020, dove vedere le gare in tv e streaming su Sky, Dazn e Tv8

Tutte le gare della MotoGP 2020 sono trasmesse da Sky, che trasmetterà tutti i Gran Premi di MotoGP sia nella stagione 2020 che nella stagione 2021, anche in streaming su SkyGo e NowTv. Grande novità è che il Motomondiale sbarca anche su Dazn. Il servizio di streaming e on demand trasmette in diretta le gare di Moto 2, Moto 3 e MotoGP per le stagioni 2020 e 2021. Dazn trasmetterà le gare solo in streaming e non sul canale tradizionale. TV8 trasmetterà infine in chiaro. alcune gare in diretta e le altre in differita

MotoGP 2020: calendario, data e orario (italiano) di tutte le gare

Ecco tutte le date dei gran premi della MotoGP 2020, con gli orari (italiani) della partenza di tutte e 20 le gare in calendario.

GP QATAR: 8 marzo - ore 18

GP THAILANDIA: 22 marzo - ore 9

GP STATI UNITI: 5 aprile - ore 21

GP ARGENTINA: 19 aprile - ore 20

GP SPAGNA: 3 maggio - ore 14

GP FRANCIA: 17 maggio - ore 14

GP ITALIA: 31 maggio - ore 14

GP CATALUNYA: 7 giugno - ore 14

GP GERMANIA: 21 giugno - ore 14

GP OLANDA: 28 giugno - ore 14

GP FINLANDIA: 12 luglio - ore 14

GP REPUBBLICA CECA: 9 agosto - ore 14

GP AUSTRIA: 16 agosto - ore 14

GP GRAN BRETAGNA: 30 agosto - ore 14

GP SAN MARINO: 13 settembre - ore 14

GP ARAGON: 4 ottobre - ore 13

GP GIAPPONE: 18 ottobre - ore 8

GP AUSTRALIA: 25 ottobre - ore 5

GP MALESIA: 1 novembre - ore 8

GP VALENCIA: 15 novembre - ore 14