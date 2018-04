MotoGp Argentina in diretta tv: gli orari della gara su Sky e Tv8

Come vedere il MotoGp d'Argentina in diretta tv e in streaming? Dopo l'esordio in Qatar (podio Dovizioso-Marquez-Rossi), la MotoGp torna in pista con il Gran Premio d'Argentina 2018. La seconda gara della stagione del Motomondiale 2018 si disputerà sul circuito di Termas de Río Hondo.

Il Gran Premio d’Argentina sarà trasmesso in diretta su Sky e anche in chiaro su Tv8. Su Sky il commento della MotoGP è affidato a Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini.

Appuntamento con la gara alle 20 (live anche su Sky Sport 2 e Sky Sport Mix), preceduta alle 17 dalla Moto3 e alle 18.20 dalla Moto2.

Ecco allora orari e dirette tv del MotoGp d'Argentina 2018 nel dettaglio.

MotoGp Argentina | Diretta Sky e TV8 Orari | Come vedere la gara in tv e in streaming

Orari MotoGP Argentina su Sky

Domenica 8 aprile

14:40-15:00 - Warm-up Moto3

15:10-15:30 - Warm-up Moto2

15:40-16:00 - Warm-up MotoGP

17:00 - Gara Moto3 (21 giri)

18:20 - Gara Moto2 (23 giri)

20:00 - Gara MotoGP (25 giri)

Orari MotoGP Argentina su TV8

Domenica 8 aprile

17:00 - Gara Moto3 (21 giri)

18:20 - Gara Moto2 (23 giri)

20:00 - Gara MotoGP (25 giri)

MotoGP Argentina in streaming

Per gli appassionati che non potranno guardare la MotoGP seduti comodamente sul divano di casa, c’è la possibilità di vedere il Gran Premio d’Argentina 2018 in streaming sulla piattaforma SkyGo e sul sito di Tv8 (qui il link).

Tweets by MotoGP