MotoGp Gran Bretagna in diretta tv: gli orari della gara su Sky e Tv8

Il motomondiale arriva a Silverstone per l'attesissimo di GP di Gran Bretagna. Se nel 2018 le gare vennero annullate a causa del maltempo, il Gp di Silverstone 2019 potrebbe riservare molte sorprese visto le premesse delle ultime prove libere.

Motogp, si corre a Silverstone: occhio gli orari

Complice il fuso orario cambiano gli appuntamenti per seguire in diretta il Motomondiale. Domenica l'appuntamento per le gare di Moto3 è alle ore 12.20, le gare di Moto2 alle 15.30.

Confermato invece l'appuntamento per seguire in diretta la gara di MotoGP alle ore 14.00.

Motogp, la diretta

Yamaha favorite: Quartararo è il più veloce nelle prove libere stabilendo anche il nuovo record della pista (1:58.547). Ottimo il secondo tempo di Valentino Rossi (+0.146). Marquez terzo, in ritardo Dovizioso.

The all-time lap record now belongs to @ValeYellow46! 💪



What a lap from The Doctor! 👊#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/c7arPVRRcC — MotoGP™ 🇬🇧 (@MotoGP) August 24, 2019

Sabato qualifiche a partire dalle 13:35 con la Moto 3, alle 15:05 la MotoGp, mentre la Moto 2 chiuderà i battenti alle 16:05.

Motogp, GP Silverstone: gli orari della diretta Sky

Sul canale 208 di Sky come di consueto appuntamento con Guido Meda per seguire in diretta le emozioni della MotoGp insieme a Mauro Sanchini. Il racconto di Moto2 e Moto3 sarà invece affidato a Rosario Triolo in coppia con Federico Aliverti.

Motogp, gli orari delle prove di Sabato 24 agosto

13.35: Qualifiche Moto 3

15.10: Qualifiche MotoGp

16.05: Qualifiche Moto 2

Motogp, gli orari delle gare di Domenica 25 agosto

10.00: Warmup Moto 3

10.30: Warmup MotoGp

11.00: Warmup Moto 2

12.00: Paddock Live

12.20: Gara Moto 3

14.00: Gara MotoGp

15:30: Gara Moto 2

Motogp, la gara in differita in chiaro su Tv8

Oltre a Sky, il Gran Premio di Silverstone verrà trasmesso in differita su TV8, tasto 8 del telecomando. Sabato le qualifiche, mentre domenica alle 15:20 la Gara della Moto3, alle 17:00 la MotoGP, alle 18:30 la Moto2.

Motogp, gli orari di Tv8 Sabato 24 agosto

15.30: Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Motogp, gli orari di Tv8 Domenica 25 agosto

15.20: Differita Gara Moto 3

17.00: Differita MotoGp

18.30: Differita Moto 2

MotoGp Silverstone | Diretta Sky e TV8 Orari | Streaming

Per gli appassionati che non potranno guardare la MotoGP seduti comodamente sul divano di casa, c’è la possibilità di vedere il Gran Premio di Silverstone in streaming sulla piattaforma SkyGo e sul sito di Tv8 (qui il link).

Motogp orari diretta streaming