MotoGP, verso il weekend di Misano: Marquez dorme sonni tranquilli

E' un Marc Marquez sorridente e sereno quello che si avvicina al Gp di San Marino. Può dormire sonni tranquilli con 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Misano, tredicesima prova del motomondiale. Ma per lo spagnolo il campionato è ancora lontano e pensa esclusivamente a fare bene sulla pista italiana.

"Misano - dice lo spagnolo che ha Misano ha vinto cinque volte - è una pista tortuosa e più lenta rispetto alle altre sul calendario, con tante frenate e accelerazioni. È stato un buon circuito per noi in passato; abbiamo molti bei ricordi e sicuramente cercheremo di aggiungerne uno alla lista. L'anno scorso mi sentivo bene in sella e potevo guidare come piace a me, ma venerdì andremo in pista con la solita mentalità, pronti a confrontarci e ad adattarci ad ogni situazione che troviamo. Cercheremo di capire le condizioni e l'aderenza del tracciato, cercando di migliorare sessione dopo sessione, si spera durante un fine settimana soleggiato e caldo". Il caloroso pubblico di Misano guarda con interesse alle Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo: sono entrambi in grande forma.

La gara, domenica alle ore 14, sarà trasmessa in diretta si sua Sky Sport sia su TV8

Classifica 2018 MotoGP