MotoGp, oggi si corre al Mugello: orari diretta tv Sky e Tv8

Oggi è il giorno del MotoGp d'Italia 2018, che si corre nel circuito del Mugello.

Valentino Rossi parte in pole position con la sua Yamaha, seguito da Jorge Lorenzo, Maverick Vinales, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Marc Marquez. Seguono Divizioso, Crutchlow, Zarco e Rins.

La gara precedente che si è corsa a Le Mans ha visto Marc Marquez salire al primo posto sul podio per il terzo successo consecutivo (diventando così il quinto pilota più vittorioso di sempre in Classe Regina insieme a Casey Stoner), seguito da Danilo Petrucci e Valentino Rossi.

Dal 2002 al 2008 il "Dottore" ha sempre vinto al Mugello, conquistando poi tre terzi posti nel 2009, nel 2014 e nel 2015: una gara veramente speciale per il campione di Tavullia.

MotoGp Mugello in diretta tv e streaming: dove vedere la corsa

L'attesissimo Gran Premio del Mugello sarà trasmesso in diretta tv su Sky ma anche in chiaro su Tv8 - tasto 8 del telecomando - sul quale sono già state trasmesse anche le qualifiche di sabato. Il Gp del Mugello sarà visibile per gli abbonati Sky anche tramite il servizio SkyGo, che consente di poter vedere su pc e dispositivi mobile i programmi della tv satelliatre.

MotoGp Mugello, gli orari su Sky Sport

Domenica 3 giugno

08.30: Paddock Live

08.40: WARMUP MOTO3

09.10: WARMUP MOTO2

09.40: WARMUP MOTOGP

10.30: Paddock Live

11.00: GARA MOTO3

12.20: GARA MOTO2

13.15: Paddock Live Gara

13.30: Grid Pre-Gara MotoGP

14.00: GARA MOTOGP

15.00: Zona Rossa

15.45: Paddock Live Ultimo Giro

19.00: Race Anatomy

MotoGp Mugello, gli orari su Tv8

Domenica 3 giugno

10.00: Studio MotoGP

11.00: GARA MOTO3

12.00: Studio MotoGP

12.20: GARA MOTO2

13.15: Studio MotoGP

14.00: GARA MOTOGP

15.00: Studio MotoGP