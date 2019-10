MotoGp oggi in tv, dove vedere Gp Australia 2019: cambiano orari, diretta e differita Sky e Tv8

Torna il motomondiale con il Gp d'Australia 2019. Si corre a Phillip Island, uno dei circuiti preferiti da appassionati e piloti. Marc Marquez, già campione, ha vinto gli ultimi quattro Gran Premi e vuole fare cinquina.

Il pilota più vincente su uesta pista è Valentino Rossi che ha vinto ben 8 volte (6 in classe regina), ma l'idolo di casa resterà sempre Casey Stoner, che qui ha tagliato per primo il traguardo per 6 volte di fila tra il 2007 e il 2012.

A causa dei problemi meteo è arrivata la comunicazione ufficiale: qualifiche di MotoGP cancellate a causa del forte vento, si svolgeranno domenica. Appuntamento quindi nella notte tra sabato e domenica all'1.20 con il Q1

Gli orari delle gare: Moto3 alle 2, Moto2 alle 3.20, MotoGP alle 5 in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Tutto succederà quindi nella notte tra sabato e domenica.

Sabato 26 e Domencia 27 ottobre

Ore 23.50: warm up di Moto3

Ore 00.20: warm up di Moto2

Ore 00.50: Libere 4 di MotoGP

Ore 1.20: Q1 di MotoGP

Ore 1.45: Q2 di MotoGP

Ore 3: (che torneranno ad essere le 2 a causa del ritorno all'ora legale): gara di Moto3

Ore 3.20: gara di Moto2

Ore 5: gara di MotoGP

Le gara vengono trasmesse in differita su Tv8

Domenica 27 ottobre

11:00 - Differita gara Moto3 (23 giri)

12:15 - Differita gara Moto2 (25 giri)

14:00 - Differita gara MotoGP (27 giri)

🆕UPDATED #AustralianGP 🇦🇺 Race Day schedule 🏁



Be aware of:

-#MotoGP Q1 and Q2 will take place after Warm Up

-European time zone changes early Sunday morning

-All three races will get underway an hour later than normal (LT) ⏰



🕐 https://t.co/jVZKBK8Fer pic.twitter.com/cpxLQGEQ6y