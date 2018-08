MotoGp oggi a Brno in Repubblica Ceca: gli orari della diretta tv su Sky e Tv8

Dove e a che ora vedere la diretta tv della gara di MotoGp di oggi a Brno, in Repubblica Ceca? Dopo la pausa estiva, i piloti scendono in pista per l'appuntamento numero dieci del Motomondiale 2018. E dopo l'ultima tappa in Germania l'obiettivo dichiarato per tutti è inseguire Marc Marquez. Il fuggitivo leader della classifica può contare su un vantaggio importante: Valentino Rossi staccato di 46 punti, Maverick Vinales di 56, Andrea Dovizioso e Johann Zarco di 77. E' di Andrea Dovizioso la pole position del Gp della Repubblica Ceca nella classe MotoGp. Sul circuito di Brno il forlivese della Ducati gira in 1'54"689 precedendo Valentino Rossi (1'54"956) con la Yamaha M1 e lo spagnolo Marc Marquez (1'54"961) con la Honda Hrc che partiranno con lui in prima fila.

Quarto tempo per l'altro spagnolo Jorge Lorenzo (1'55"038), con la seconda Ducati ufficiale, che si lascia alle spalle il britannico Cal Crutchlow (Honda Lcr - 1'55"055) e Danilo Petrucci (Ducati Pramac - 1'55"203) che chiude la seconda fila. Settima posizione per il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3 - 1'55"221), davanti alle Suzuki di Andrea Iannone (1'55"270) e dello spagnolo Alex Rins (1'55"431).

Di seguito gli orari tv per seguire la gara di MotoGp di oggi, domenica 5 agosto 2018, in diretta su Sky e in chiaro su Tv8.

MotoGP 2018 oggi Brno (Repubblica Ceca): ecco gli orari tv in diretta

08:40 - Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP diretta Sky Sport Motogp e Tv8

11:00 - Gara Moto3 diretta Sky Sport Motogp e Tv8

12:20 - Gara Moto2 diretta Sky Sport Motogp e Tv8

14:00 - Gara MotoGP in diretta su Sky Sport MotoGP e su TV8 in chiaro

"Fino ad ora è stato un bel fine settimana - commenta Dovizioso - siamo partiti subito veloci sin dalle prime libere, così da preparare bene qualifiche e gare. Non mi aspettavo di fare questo tempo, ma quando ho cominciato a spingere ho capito che la moto c'era, ha risposto benissimo". "Quanto alla gara è un'incognita, nessuno può capire davvero chi ne ha di più, il caldo farà la sua parte, però - conclude - il feeling è buono".

Per Valentino Rossi il secondo posto "è ancora più importante perché sul passo gara - spiega - sono in difficoltà. Vedendo i tempi delle prove quello messo meglio è Marquez ma Dovizioso si sta avvicinando". "Abbiamo una notte e un warm-up per provare a migliorare - aggiunge il 'dottore' della Yamaha ai microfoni di Sky Sport -. Sarà fondamentale la scelta della gomma e noi dovremo cercare di prendere la meno peggio".

Nel warm up del GP della Repubblica Ceca, Dovizioso è stato il più veloce con il tempo di 1'56"177. Alle sue spalle la DesmosediciGP gemella del compagno Jorge Lorenzo, staccato di 96 millesimi, e poi Marc Marquez (Honda), 3° a 0"113. A completare i dieci, in una sessione svoltasi con temperature più fresche, sia di quelle avute in qualifica, sia di quelle previste per la gara, ecco: 4° Crutchlow (+0"159), 5° Viñales (+0"209), 6° Iannone +(0"224), 7° Syahrin (+0"460), 8° Rins (+0"519), 9° Miller (+0"556) e 10° Valentino Rossi (+0"611) alle prese con la ricerca del miglior assetto da coniugare alla scelta di gomme più idonea per affrontare una corsa che si prospetta non facile per il consumo dei pneumatici.