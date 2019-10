MotoGp oggi in tv, orari Tv8 e Sky: dove vedere il Gp d'Australia 2019

Dove vedere la Moto Gp? Torna il motomondiale con il Gp d'Australia 2019. Si corre a Phillip Island, uno dei circuiti preferiti da appassionati e piloti. Marc Marquez, già campione, ha vinto gli ultimi quattro Gran Premi e vuole fare cinquina.

Il pilota più vincente su questa pista è Valentino Rossi che ha vinto ben 8 volte (6 in classe regina), ma l'idolo di casa resterà sempre Casey Stoner, che qui ha tagliato per primo il traguardo per 6 volte di fila tra il 2007 e il 2012.

Nel corso della giornata di domenica sarà possibile vedere in differita la gara sia su Tv8 sia su Sky, con orari differenti. Ecco tutte le informazioni utili

Tante repliche su Sky nel corso della giornata:

07:15 MotoGP Gara: GP Australia

08:15 Moto2 Gara: GP Australia

09:15 Moto3 Gara: GP Australia

10:15 MotoGP Gara: GP Australia

12:55 Moto2 Gara: GP Australia

13:30 Moto3 Gara: GP Australia

13:55 MotoGP Gara: GP Australia

15:55 Moto2 Gara: GP Australia

17:00 MotoGP Gara: GP Australia

17:55 Moto3 Gara: GP Australia

19:55 Moto2 Gara: GP Australia

20:55 MotoGP Gara: GP Australia

22:55 Moto3 Gara: GP Australia

23:55 MotoGP Gara: GP Australia

Le gare vengono trasmesse in differita in chiaro su Tv8, dopo la diretta Sky all'alba di domenica.

Domenica 27 ottobre

11:00 - Differita gara Moto3 (23 giri)

12:15 - Differita gara Moto2 (25 giri)

14:00 - Differita gara MotoGP (27 giri)

🆕UPDATED #AustralianGP 🇦🇺 Race Day schedule 🏁



Be aware of:

-#MotoGP Q1 and Q2 will take place after Warm Up

-European time zone changes early Sunday morning

-All three races will get underway an hour later than normal (LT) ⏰



🕐 https://t.co/jVZKBK8Fer pic.twitter.com/cpxLQGEQ6y