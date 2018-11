MotoGp oggi Valencia 2018: gli orari tv su Sky e Tv8 in diretta

MotoGp oggi a Valencia: in Spagna c'è l'ultimo appuntamento della stagione, e anche l'ultima gara in classe regina per Daniel Pedrosa (su Honda), ai saluti dopo ben diciotto anni di Motomondiale. Due settimane dopo l'appuntamento di Sepang, la MotoGp torna in pista per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2018: si corre sul circuito Ricardo Tormo, lungo 4005 metri suddivisi in 14 curve. La classifica piloti vede il neo-campione del mondo Marc Marquez in testa con 321 punti davanti agli italiani Dovizioso (220 punti) e Rossi (195). Come seguire il MotoGp di oggi a Valencia in tv? Buone notizie per gli appassionati: oltre al consueto live per gli abbonati su Sky, infatti, per l'ultimo atto del Motomondiale è prevista anche la diretta in chiaro su Tv8.

Ecco intanto la griglia di partenza. Maverick Vinales ha conquistato la pole position del Gp di Valencia, ultima gara del mondiale MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha M1, ha girato in 1'31"312 precedendo di un soffio il connazionale Alex Rins (1'31"380) con la Suzuki e Andrea Dovizioso (1'31"392) con la migliore delle Ducati. Quarto posto per Danilo Petrucci (1'31"414), in sella alla Ducati Pramac, che si lascia alle spalle il campione del mondo, lo spagnolo della Honda, Marc Marquez (1'31"442). Valentino Rossi è solo sedicesimo.

Orari diretta tv MotoGp oggi Valencia (Spagna)

8:40 - Warm up Moto3, Moto2 e MotoGP - diretta Sky Sport Motogp

11:00 - Moto3, gara - diretta Sky Sport Motogp

12:20 - Moto2, gara - diretta Sky Sport Motogp

14:00 - MotoGP, gara - diretta Sky Sport Motogp

11:00 - Moto3, gara su Tv8

12:20 - Moto2, gara su Tv8

14:00 - MotoGP, gara su Tv8

Il campione del mondo Marc Marquez è stato il più veloce nel warm-up del Gp di Valencia. Sul circuito 'Ricardo Tormo' bagnato dalla pioggia scesa copiosa durante la notte lo spagnolo della Honda ha girato in 1'40"154 precedendo il connazionale Aleix Espargaro (1'40"959) con l'Aprilia e Valentino Rossi (1'41"109) con la migliore delle Yamaha. Dal quarto al sesto posto tre Ducati con Danilo Petrucci (1'41"168) che si lascia alle spalle l'australiano Jack Miller (1'41"183) e Andrea Dovizioso (1'41"573).