Follia in pista a 200 all'ora: squalificato Fenati

"Follia" in pista. Mette la mano sul freno del rivale a 200 km/h. Durante la gara vinta da Francesco Bagnaia - partito dalla pole position e in testa per tutta la gara nel Gp di Misano, nella classe Moto2 - a pochi giri dalla fine della corsa, la direzione ha esposto la bandiera nera nei confronti di Romano Fenati, squalificandolo.

Il marchigiano, che ha avuto un contatto con Stefano Manzi, ha avvicinato il rivale e gli ha tirato la leva del freno in pieno rettilineo, sbilanciandolo, senza farlo cadere, ma mettendo a rischio l'incolumità del collega. Per questo, è stato poi squalificato per 2 Gp.

Del "fattaccio" ha parlato anche Valentino Rossi che ha tenuto a battesimo Fenati cresciuto come tanti giovani piloti nell'Academy del Dottore ma poi cacciato dallo Sky Racing Team VR46 a metà della stagione 2016 per dissapori con la squadra: "Noi in passato abbiamo puntato molto su di lui, ma non siamo riusciti a gestirlo. È stata una sconfitta".

Per quanto riguarda l'ordine di arrivo, Bagnaia - pilota dello Sky racing team, in sella a una Kalex - si è imposto con oltre 3" sul portoghese della Ktm, Miguel Oliveira, e oltre 4" sul tedesco Marcel Schrotter, suo compagno di marca. Nella classifica iridata Bagnaia è al comando con 214 punti, 8 in più di Oliveira.