MotoGp, ad Aragon Rossi fuori al Q1: le ultime notizie in diretta

Valentino Rossi fuori nel Q1 del Gp di Aragon nella MotoGp. Il portacolori della Yamaha M1 ha realizzato soltanto l'ottavo tempo in 1'48"627 e domani partirà dalla sesta fila con il 18° tempo. Esclusa Valencia 2015, quando partì 25esimo scontando la penalità rimediata in Melesia per l'incidente con Marc Marquez, quella di oggi è la peggior prestazione di Rossi in qualifica in MotoGp eguagliando quella di Assen nel 2006 quando partì sempre 18° ma con un polso fratturato.

MotoGp, la grigia di partenza

Nel Gp di Aragon è di Jorge Lorenzo la pole position nella classe MotoGp del Motomondiale 2018. Lo spagnolo della Ducati centra la 69esima partenza al palo della carriera, girando in 1'46"881 precedendo di un soffio il compagno di squadra Andrea Dovizioso (1'46"895) e il connazionale della Honda Marc Marquez (1'46"960) che partiranno con lui in prima fila.

Quarto tempo per il britannico della Honda Cal Crutchlow (1'47"146) che si lascia alle spalle Andrea Iannone (1'47"169), in sella alla Suzuki, e Dani Pedrosa (1'47"224) suo compagno di marca.

MotoGp orari gara Gp Aragon Sky

Domenica 23 settembre

8:40 - warm up Moto3, Moto2 e MotoGP - diretta Sky Sport Motogp

11:00 - Moto3, gara - diretta Sky Sport Motogp

12:20 - Moto2, gara - diretta Sky Sport Motogp

14:00 - MotoGP, gara - diretta Sky Sport Motogp

MotoGp, orari gara Gp Aragon TV8

Sabato 22 settembre

19:45 - Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 23 settembre

19:00 - Differita Gara Moto3 (20 giri)

20:20 - Differita Gara Moto2 (21 giri)

21:30 - Differita Gara MotoGP (23 giri)

MotoGp Aragon in streaming

Il GP di Aragon 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio SkyGo che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

Classifica MotoGp 2018

Pos. Motociclista Punti Vitt. Podi 1 M. Marquez 221 5 10 2 A. Dovizioso 154 3 5 3 V. Rossi 151 0 5 4 J. Lorenzo 130 3 4 5 M. Vinales 124 0 3

Motogp, la diretta streaming