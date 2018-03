MotoGp, Dovizioso: "Siamo in sei a giocarci il titolo iridato"

Valentino Rossi incorona Andrea Dovizioso come il favorito del campionato di MotoGp 2018 e il pilota della Ducati rimarca: "Wow, sentirlo dire da Valentino è tanta roba e sono solo contento".

"Siamo almeno sei ad avere la possibilità di giocarci il campionato - spiega "il Dovi" che dopo la vittoria nel primo Gp della stagione in Qatar ha raccontato le sue emozioni a "Radio 105".

"Già durante i test avevamo dimostrato di essere molto veloci. Mi sono complicato un po' la vita all'inizio, sono partito malissimo, solo che dovevamo tutti salvare le gomme per le caratteristiche della pista, non potevamo spingere per tutta la gara. Non si poteva recuperare velocemente e quindi piano piano sono riuscito a passare tutti e tirare negli ultimi quattro giri. Anche questa volta Marc (Marquez, ndr) è riuscito a rimanermi attaccato fino alla fine e provarci all'ultima curva come era già successo più di una volta l'anno scorso".

MotoGp, il gran premio di Argentina

Dopo l’affermazione di Andrea Dovizioso nel Gran premio del Qatar che ha aperto la stagione di MotoGP 2018, si pensa già alla prossima gara, in programma in Argentina nel weekend 6-8 aprile 2018. Valentino Rossi, terzo in Qatar, ha rilasciato una dichiarazione a Speedweek, nella quale ha affermato di non dover dimostrare a nessuno di non essere troppo vecchio. Il pesarese ritiene che questa sia la strada giusta per rimanere al top.

Orari tv GP Argentina Rio Hondo

Il Gran Premio d’Argentina, valido per la stagione di MotoGP 2018, verrà trasmesso domenica 8 aprile in diretta tv sia su Sky che Tv8 (a partire dalla prove libere 4).

Venerdì 6 aprile prove libere 1 ore 14.55-15.40, prove libere 2 ore 19.05-19.50, diretta tv Sky.

Sabato 7 aprile prove libere 3 ore 14.55-15.40 in diretta tv Sky, prove libere 4 ore 18.30-19.00 in diretta tv Sky e Tv8, qualifiche ore 19.10-19.25 Q1, ore 19.35-19.50 Q2, diretta tv Sky e Tv8.

Domenica 8 aprile warm up ore 15.40-16.00 in diretta tv Sky, gara ore 20:00 in diretta tv Sky e Tv8.

MOTOGP QATAR - 18 MARZO ore 17 - Grand Prix of Qatar Losail International Circuit - Diretta Sky

ore 17 - Grand Prix of Qatar Losail International Circuit - Diretta Sky MOTOGP ARGENTINA - 8 APRILE ore 21 - Gran Premio Motul de la República Argentina Termas de Río Hondo - Diretta Sky

ore 21 - Gran Premio Motul de la República Argentina Termas de Río Hondo - Diretta Sky MOTOGP USA - 22 APRILE ore 21 - Red Bull Grand Prix of The Americas - Circuit Of The Americas - Diretta Sky

ore 21 - Red Bull Grand Prix of The Americas - Circuit Of The Americas - Diretta Sky MOTOGP SPAGNA - 6 MAGGIO ore 14- Gran Premio Red Bull de España - Circuito de Jerez - Diretta Sky

ore 14- Gran Premio Red Bull de España - Circuito de Jerez - Diretta Sky MOTOGP FRANCIA - 20 MAGGIO ore 14 - HJC Helmets Grand Prix de France - Le Mans - Diretta Sky

ore 14 - HJC Helmets Grand Prix de France - Le Mans - Diretta Sky MOTOGP ITALIA - 3 GIUGNO ore 14 - Gran Premio d'Italia Oakley - Autodromo del Mugello - Diretta Sky e Tv8

ore 14 - Gran Premio d'Italia Oakley - Autodromo del Mugello - Diretta Sky e Tv8 MOTOGP CATALOGNA - 17 GIUGNO ore 14 - Gran Premi Monster Energy de Catalunya - Circuit de Barcelona - Diretta Sky e Tv8

ore 14 - Gran Premi Monster Energy de Catalunya - Circuit de Barcelona - Diretta Sky e Tv8 MOTOGP OLANDA - 1 LUGLIO ore 14 - Motul TT Assen - TT Circuit Assen - Diretta Sky e Tv8

ore 14 - Motul TT Assen - TT Circuit Assen - Diretta Sky e Tv8 MOTOGP GERMANIA - 15 LUGLIO ore 14 - GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring - Diretta Sky

ore 14 - GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring - Diretta Sky MOTOGP REP.CECA - 5 AGOSTO ore 14 - Monster Energy Grand Prix České republiky - Automotodrom Brno - Diretta Sky e Tv8

ore 14 - Monster Energy Grand Prix České republiky - Automotodrom Brno - Diretta Sky e Tv8 MOTOGP AUSTRIA - 12 AGOSTO ore 14 - Motorrad Grand Prix von Österreich - Red Bull Ring – Spielberg - Diretta Sky e Tv8

ore 14 - Motorrad Grand Prix von Österreich - Red Bull Ring – Spielberg - Diretta Sky e Tv8 MOTOGP GRAN BRETAGNA - 26 AGOSTO ore 16.30 - Octo British Grand Prix - Silverstone - Diretta Sky

ore 16.30 - Octo British Grand Prix - Silverstone - Diretta Sky MOTOGP SAN MARINO - 9 SETTEMBRE ore 14 - Gran Premio di San Marino - Misano World Circuit Simoncelli - Diretta Sky e Tv8

ore 14 - Gran Premio di San Marino - Misano World Circuit Simoncelli - Diretta Sky e Tv8 MOTOGP ARAGONA - 23 SETTEMBRE ore 14 - Gran Premio Movistar de Aragón - MotorLand Aragon - Diretta Sky

ore 14 - Gran Premio Movistar de Aragón - MotorLand Aragon - Diretta Sky MOTOGP THAILANDIA - 7 OTTOBRE ore 7 - PTT Thailand Grand Prix Chang International Circuit - Diretta Sky

ore 7 - PTT Thailand Grand Prix Chang International Circuit - Diretta Sky MOTOGP GIAPPONE - 21 OTTOBRE - ore 7 - Motul Grand Prix of Japan Twin Ring Motegi - Diretta Sky e Tv8

- ore 7 - Motul Grand Prix of Japan Twin Ring Motegi - Diretta Sky e Tv8 MOTOGP AUSTRALIA - 28 OTTOBRE - ore 7 - Australian Motorcycle Grand Prix - Phillip Island - Diretta Sky

- ore 7 - Australian Motorcycle Grand Prix - Phillip Island - Diretta Sky MOTOGP MALESIA - 4 NOVEMBRE - ore 8 - Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix - Sepang - Diretta Sky

- ore 8 - Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix - Sepang - Diretta Sky MOTOGP VALENCIA - 18 NOVEMBRE - ore 14 - Gp Motul de la Comunitat Valenciana - Circuit Ricardo Tormo - Diretta Sky e Tv8

Tutti i piloti della MotoGP 2018

4 ANDREA DOVIZIOSO DUCATI TEAM DUCATI

5 JOHANN ZARCO MONSTER YAMAHA TECH 3 YAMAHA

9 DANILO PETRUCCI OCTO PRAMAC RACING DUCATI

10 XAVIER SIMEON REALE AVINTIA RACING DUCATI

12 TOM LUTHI EG 0,0 MARC VDS HONDA

17 KAREL ABRAHAM PULL&BEAR ASPAR TEAM DUCATI

19 ALVARO BAUTISTA PULL&BEAR ASPAR TEAM DUCATI

21 FRANCO MORBIDELLI EG 0,0 MARC VDS HONDA

25 MAVERICK VIÑALES MOVISTAR YAMAHA MotoGP YAMAHA

26 DANI PEDROSA REPSOL HONDA TEAM HONDA

29 ANDREA IANNONE TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI

30 TAKAAKI NAKAGAMI LCR HONDA IDEMITSU HONDA

35 CAL CRUTCHLOW LCR HONDA CASTROL HONDA

38 BRADLEY SMITH RED BULL KTM FACTORY RACING KTM

41 ALEIX ESPARGARO APRILIA RACING TEAM GRESINI APRILIA

42 ALEX RINS TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI

43 JACK MILLER OCTO PRAMAC RACING DUCATI

44 POL ESPARGARO RED BULL KTM FACTORY RACING KTM

45 SCOTT REDDING APRILIA RACING TEAM GRESINI APRILIA

46 VALENTINO ROSSI MOVISTAR YAMAHA MotoGP YAMAHA

53 TITO RABAT REALE AVINTIA RACING DUCATI

93 MARC MARQUEZ REPSOL HONDA TEAM HONDA

94 JONAS FOLGER MONSTER YAMAHA TECH 3 YAMAHA

99 JORGE LORENZO DUCATI TEAM DUCATI