MotoGp in Argentina, acque agitate in casa Ducati: Lorenzo attacca Dovizioso

Gran Premio d'Argentina, secondo round del mondiale MotoGp. A minare l'ambiente in casa Ducati la bordata lanciata da Jorge Lorenzo al compagno di scuderia Andrea Dovizioso in un'intervista rilasciata alla tv spagnola Movistar.

"Dovizioso è molto intelligente, praticamente sa tutto - ha affermato l'ex pilota della Yamaha -. Nel corso della mia carriera, Dovi ha sempre cercato di indebolire il mio morale e continua a farlo anche ora che sono il suo compagno di squadra. Non è qualcosa di nuovo".

Parole che il numero 99 ha pronunciato dopo un'intervista rilasciata da Dovizioso in Qatar, in cui il vice campione del mondo 2017 ha spiegato di aver capito i problemi del compagno di team, senza ritenere tuttavia corretto parlarne in pubblico.

"Questa è la relazione che ha con me attraverso la stampa - ha attaccato Lorenzo -, ma è un ragazzo tranquillo e abbiamo un rapporto cordiale. Ma va bene così, perché veniamo qui per vincere e l'amicizia va riservata ad altri scenari, non al paddock".

