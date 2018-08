MotoGp Austria, tutti gli orari del lungo weekend: gara in chiaro su Sky e TV8

Obiettivo podio per Valentino Rossi in Austria il prossimo weekend. Alla vigilia del Gp di Austria, undicesima prova del motomondiale, il dottore cerca di esorcizzare una pista che non gli è mai piaciuta troppo. "Agosto è un mese molto intenso - dice il pesarese - Dopo la gara e il test a Brno, torneremo immediatamente in pista in Austria. Questo ci permetterà di continuare il lavoro che stiamo facendo per migliorare la ciclica. La pista austriaca non è mai stata molto positiva o preferita per noi e l'anno scorso abbiamo sofferto. Ma la moto di quest'anno è migliorata e cercheremo di fare un buon weekend e lottare per il podio. Faremo del nostro meglio".

Al Red Bull Ring, in Austria, si corre l'undicesimo appuntamento stagionale. Ecco tutti gli orari del lungo weekend. Partenza della gara MotoGP alle ore 14 di domenica.

MotoGP Austria, orari diretta tv Sky e TV8

Programmazione Sky

Giovedì 9 AGOSTO

Ore 14:15 Paddock Pass - 1° pass

Ore 17:00 Conferenza Stampa Piloti Moto GP - Mugello

Ore 18:00 Paddock Live Show

Ore 18:30 Talent Time

Venerdì 10 AGOSTO

Ore 08:50 Paddock Live

Ore 08:55 Prove Libere 1 Moto3

Ore 09:50 Prove Libere 1 MotoGP

Ore 10:50 Prove Libere 1 Moto2

Ore 11:50 Paddock Live

Ore 13:00 Paddock Live

Ore 13:05 Prove Libere 2 Moto3

Ore 14:00 Prove Libere 2 MotoGP

Ore 15:00 Prove Libere 2 Moto2

Ore 16:00 Paddock Live

Ore 18:00 Paddock Live Show

Ore 18:30 Talent Time

Sabato 11 AGOSTO

Ore 08:50 Paddock Live

Ore 08:55 Prove Libere 3 Moto3

Ore 09:50 Prove Libere 3 MotoGP

Ore 10:50 Prove Libere 3 Moto2

Ore 11:50 Paddock Live

Ore 12:00 The Test 2018

Ore 12:15 Paddock Live

Ore 12:30 Qualifiche Moto 3

Ore 13:30 Prove Libere 4 MotoGP

Ore 14:10 Qualifiche MotoGP

Ore 15:00 Qualifiche Moto2

Ore 16:00 Paddock Live

Ore 17:30 Conferenza Stampa Qualifiche

Ore 18:00 Paddock Live Show

Ore 18:30 Talent Time

Domenica 12 AGOSTO

Ore 08:30 Paddock Live

Ore 08:40 Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 10:30 Paddock Live

Ore 11:00 Gara Moto3

Ore 12:00 Paddock Live

Ore 12:20 Gara Moto2

Ore 13:15 Paddock Live Gara

Ore 13:30 Grid

Ore 14:00 Gara MotoGP

Ore 15:00 Zona Rossa

Ore 15:45 Paddock LiveUltimo giro

Ore 19:00 Race Anatomy MotoGP

Programmazione TV8

Sabato 11 AGOSTO

12:05 Studio MotoGP

12.35 Qualifiche Moto3

14.10 Qualifiche MotoGP

15.05 Qualifiche Moto2

Domenica 12 AGOSTO

10:00 Studio MotoGP

11:00 Gara Moto3

12:20 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP

15.00 Studio MotoGP

