MotoGp e Formula 1, tutti gli orari per una domenica di passione in pista

A che ora c'è il Gran Premio oggi? Quella di oggi è una domenica ad alto tasso di adrenalina per gli appassionati di motori. Motomondiale e Formula 1 occuperanno la programmazione di questa domenica 8 aprile 2018. Ecco tutti gli orari per non perdere neppure un minuto dello spettacolo del MotoGp e ammirare gli incredibili bolidi della Formula 1.

Orari MotoGp, gran premio di Argentina

A Rio Hondo va in scena il Gran Premio d'Argentina, secondo round del mondiale MotoGp. Qualifiche bagnate e a sorpresa l'australiano Jack Miller strappa la sua prima pole position del Gp di Argentina 2018. In prima fila anche Pedrosa e Zarco, solo sesto Marquez. Ottavo Dovizioso, undicesimo Valentino Rossi. Jorge Lorenzo, quattordicesimo partirà in quinta fila.

Come vedere il MotoGp d'Argentina in diretta tv e in streaming? Il Gran Premio d’Argentina sarà trasmesso in diretta su Sky e anche in chiaro su Tv8. Su Sky il commento della MotoGP è affidato a Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini.

Orari MotoGP Argentina su Sky

14:40-15:00 - Warm-up Moto3

15:10-15:30 - Warm-up Moto2

15:40-16:00 - Warm-up MotoGP

17:00 - Gara Moto3 (21 giri)

18:20 - Gara Moto2 (23 giri)

20:00 - Gara MotoGP (25 giri)

Orari MotoGP Argentina su TV8

17:00 - Gara Moto3 (21 giri)

18:20 - Gara Moto2 (23 giri)

20:00 - Gara MotoGP (25 giri)

Diretta Sky e TV8 Orari | Come vedere la gara in tv e in streaming

Per gli appassionati che non potranno guardare la MotoGP seduti comodamente sul divano di casa, c’è la possibilità di vedere il Gran Premio d’Argentina 2018 in streaming sulla piattaforma SkyGo e sul sito di Tv8 (qui il link).

Formula 1, prima fila tutta Ferrari al Gp del Bahrain

Dopo la vittoria di Melbourne in Australia, Sebastian Vettel e la Ferrari si confermano nel deserto del Bahrain: prima fila tutta Ferrari al Gp del Bahrain in programma domenica 8 aprile sul circuito del "Sakhir" di Manama. Pole position per Sebastian Vettel che scende sotto il muro dell'1'28" chiudendo in 1'27"958. Partirà al suo fianco Kimi Raikkonen che ha chiuso a 143 millesimi dal compagno di squadra. Terzo e quarto tempo per Valtteri Bottas (+0.166) e Hamilton (+2.262). L'inglese slitta però in nona posizione per la sostituzione del cambio.

Come vedere il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in tv e in streaming? Cambiano gli orari dei Gran Premi del Mondiale F1 2018: una piccola grande rivoluzione per tutti gli appassionati. Tutti i GP inizieranno da questa stagione dieci minuti dopo lo scattare dell’ora (14:10, 15:10, etc…)

il Gp del Bahrain 2018, è stato anticipato rispetto agli scorsi ed ora si corre come seconda gara nel calendario (in passato era la terza). Sarà trasmesso in diretta solo su Sky, che detiene l’esclusiva per tutti i Gp del campionato in corso. Dopo le prove libere del venerdì, il canale Sky Sport F1 HD trasmetterà le qualifiche sabato alle 17.00 e la gara domenica alle 17.10. La differita andrà in onda su Tv8, che ha scelto di far vedere gratuitamente le prove e la gara: partiranno sabato alle 23.15 e domenica alle 21.30.

Gli orari tv di prove e gara in diretta su Sky e differita Tv8

Ore 17.10: Gara su Sky (differita su Tv8 dalle 20.30)

Gp Formula 1 Bahrain 2018 in streaming

Per gli appassionati che non potranno guardare il Gran Premio di Formula 1 Bahrain 2018 seduti comodamente sul divano di casa, c’è la possibilità di vedere tutto in streaming sulla piattaforma SkyGo e sul sito di Tv8 (qui il link).