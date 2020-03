MotoGp, Formula 1 e Coronavirus: gran premi annullati o a rischio, la situazione

Niente MotoGp in Qatar l'8 marzo. Il coronavirus cancella la prima gara della classe regina. Si corrono invece le gare delle altre classi, Moto2 e Moto3. La Formula 1 a breve prenderà le sue decisioni. La situazione è fluida, il punto verrà fatto nei prossimi giorni. C'è già qualche certezza in ogni caso.

MotoGp 2020 e Coronavirus: gare annullate o a rischio?

"Fim, Irta e Dorna si rammaricano di annunciare la cancellazione di tutte le sessioni della classe MotoGp per il Gp del Qatar, compresa la gara. L'attuale epidemia di coronavirus ha portato all'entrata in vigore di restrizioni sui viaggi in Qatar che colpiscono i passeggeri dall'Italia, tra gli altri paesi. A partire da oggi, tutti i passeggeri che arrivano a Doha con voli diretti dall'Italia o che sono stati in Italia nelle ultime 2 settimane, saranno portati direttamente in quarantena per un minimo di 14 giorni. L'Italia ha chiaramente un ruolo vitale nel campionato e nella classe MotoGp- sia in pista che fuori pista - e quindi è stata presa la decisione di annullare la competizione della classe maggiore", si legge nella nota che illustra la decisione presa da Dorna con la Fim e l'Irta.

"Poiché i team e i piloti delle classi Moto2 e Moto3 erano già in Qatar per i tre giorni di test ufficiali sul circuito internazionale di Losail all'inizio di questa settimana, saranno possibili le gare di entrambe le categorie. Le classi leggere e intermedie si sfideranno quindi nell'apertura della stagione dal 6 all'8 marzo. Lo stesso vale per l'Idemitsu Asia Talent Cup, che avrà due gare durante il Gran Premio del Qatar come inizialmente previsto", spiegano.

A rischio anche il Gp della Thailandia. Il secondo Gp della stagione dovrebbe essere rinviato per tutte e tre le categorie, anche se non c'è ancora l'ufficialità, ma Dorna starebbe lavorando in queste ore con i team per trovare una data buona per farlo disputare verso la fine del campionato.

Formula 1 2020 e Coronavirus: gare annullate o a rischio?

Anche la Formula 1 si interroga. Il problema centrale sono le limitazioni che potrebbero essere poste dai singoli paesi per gli ingressi. In dubbio per ora il Gp d’esordio in Australia, con Chase Carey, presidente della F1, arrivato a Barcellona negli ultimi giorni di test. Casey, la cui presenza era prevista in Catalogna al di là del tema coronavirus, ha fatto un giro tra le varie hospitality e parlato con le squadre di diversi argomenti e tra questi anche dell’emergenza coronavirus. L'Australia al momento non ha chiuso l’ingresso agli italiani né imposto restrizioni tali da pensare che qualcuno non possa entrare. Il circus dei motori si sta così organizzando per partire alla volta dell’Australia come da programma.

Per quel che riguarda il Gp d'Australia, se non ci saranno ulteriori provvedimenti prima del GP, i cittadini provenienti dai paesi ritenuti a rischio coronavirus (tra cui l’Italia) dovranno rispettare una procedura per ottenere l’ingresso dallo stato di Victoria. In aeroporto ci saranno controlli sanitari (tampone compreso). I passeggeri dovranno attendere l’esito degli esami, circa quattro ore, in un’area appositamente predisposta in aeroporto e se risulteranno negativi otterranno il regolare accesso.

Per quel che riguarda il Gp del Bahrain, coloro che provengono da aree a rischio saranno accolti da personale dedicato e sottoposti a controlli in aree dedicate all'arrivo. Se un passeggero presenterà sintomi influenzali (febbre) sarà trasferito in un’ulteriore area apposita per esami più approfonditi; in caso di positività al coronavirus saranno posti in quarantena in un ospedale predisposto nella capitale Manama.