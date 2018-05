MotoGp Francia: come vedere la gara in diretta e in differita su Sky e Tv8

Torna il grande spettacolo della MotoGp con il Gran Premio di Francia 2018. E' la quinta gara della stagione, e si corre sul mitico circuito Bugatti di Le Mans.

MotoGp Francia, Rossi ottimista

Qui lo scorso anno Valentino Rossi sfiorò la vittoria prima di un doppio errore nel corso dell'ultimo giro che lo portò al ritiro mentre a vincere fu il compagno, Maverick Vinales, davanti a Zarco e Pedrosa. Valentino Rossi ottimista per il Gp di Francia in programma domenica sul circuito di Le Mans. "Nei test - dice - non avevamo molte cose da provare, a Jerez abbiamo lavorato su alcuni dettagli, poi al Mugello ci siamo concentrati sul capire il bilanciamento giusto per la moto. Il nostro livello sarà simile a quello di Jerez. Dobbiamo capire quale sia il nostro livello rispetto ai nostri avversari. Il circuito mi piace, ha molte staccate e cambi di direzione e storicamente è favorevole alla Yamaha, quindi le premesse sono buone". Poi aggiunge a Sky "Dobbiamo essere concentrati e lavorare bene da subito, puntando a dare qualcosa in più per fare bene viste le difficoltà. Il livello è molto alto, tutti sono veloci, sarà dura. Per vedere novità consistenti sulle nostre Yamaha bisogna aspettare la seconda parte della stagione, hanno iniziato a lavorare tardi".

Diretta tv solo su SkySport per questa volta: su Tv8 andrà in onda solo la differita domenica sera (in prima serata).

MotoGp, gli orari tv del weekend in Francia

Orari MotoGp Diretta Sabato 19 maggio Sky

8:55 Prove libere 3 Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp

9:50 Prove libere 3 MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp

10:50 Prove libere 3 Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp

12:30 Qualifiche Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp

13:30 Prove libere 4 MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp

14:10 Qualifiche MotoGp (Q1 alle 14:10; Q2 alle 14:35) - Diretta Sky Sport Motogp

15:00 Qualifiche Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp

Orari MotoGp Diretta Domenica 20 maggio Sky

Ore 8.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP - Diretta Sky Sport Motogp

Ore 11: Gara Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp

Ore 12.20: Gara Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp

Ore 14: Gara MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp

Orari MotoGp Differita Sabato 19 maggio TV8

17.15: Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Orari MotoGp Differita Domenica 20 maggio TV8

18:30 - Gara Moto3

19:45 - Gara Moto2

21:15 - Gara MotoGP

MotoGp Francia streaming

Il GP di Le Mans sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio SkyGo che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

MotoGp 2018 - Classifica Mondiale Piloti

1 Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 70

2 Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 58

3 Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 50

4 Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 47

5 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 46

6 Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 40

7 Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 38

8 Jack MILLER | AUS | Ducati | 36

9 Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 34

10 Tito RABAT | SPA | Ducati | 24

11 Dani PEDROSA | SPA | Honda | 18

12 Alex RINS | SPA | Suzuki | 16

13 Franco MORBIDELLI | ITA | Honda | 13

14 Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 13

15 Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 12

16 Hafizh SYAHRIN | MAL | Yamaha | 9

17 Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 9

18 Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 6

19 Mika KALLIO | FIN | KTM | 6

20 Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 6

21 Scott REDDING | GBR | Aprilia | 5

22 Bradley SMITH | GBR | KTM | 3

23 Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 1