MotoGp, anche Biaggi ci spera: "Iannone e Aprilia, sia subito amore"

C'è grande curiosità per la nuova avventura, dal 2019, di Andrea Iannone all'Aprilia in MotoGp. Max Biaggi, nella sua nuova veste di brand ambassador dell'Aprilia, si augura che l'attuale pilota della Suzuki abbia un impatto immediato in sella alla moto della casa di Noale. «È una cosa positiva avere un pilota italiano con una azienda italiana, era un obiettivo chiaro sin dall’inizio. Spero che con Iannone sia amore già dalle prime prove a fine novembre quando proverà la moto e speriamo di poter costruire qualche cosa di bello insieme», ha commentato il quattro volte campione della 250 al sito motogp.com.

Un futuro che Biaggi si augura, dunque roseo, tanto per Iannone quanto per se stesso e per il team: "La mia storia e quella di Aprilia si intrecciano di nuovo in un momento importantissimo, ho apprezzato i progressi del team in MotoGP, ci sono potenzialità molto interessanti".

Non c'è da attendere fino all’anno nuovo per vedere il pilota di Vasto in sella alla RS-GP, a Valencia infatti il numero 29 vestirà già i colori del team Gresini e testerà la sua nuova moto.