MotoGP, trionfa Lorenzo in Catalogna: Rossi terzo e soddisfatto

Non c'è stata storia. Jorge Lorenzo concede il bis e dopo il successo al Mugello fa suo anche il Gp di Catalogna, settimo appuntamento stagionale.

Trionfa davanti al pubblico di Montmelò, e davanti a Marc Marquez e a Valentino Rossi portando a casa la 46esima vittoria in MotoGp, la 67esima in carriera.

La soddisfazione di Valentino Rossi

"Ho tenuto un buon passo fino alla fine e considerando il disastro dell'anno scorso è andata bene. Sono contento, dopo le prove era chiaro che le Ducati e Marquez avessero unritmo migliore. Pensavo di dovermi accontentare del quarto posto ma poi Dovizioso è caduto e ho visto che andavo più forte rispetto a ieri". Valentino Rossi è soddisfatto per il terzo posto. Secondo in classifica piloti alle spalle di Marquez, il 9 volte iridato ai microfoni di Sky Sport parla della corsa al titolo. "La dead-line sono i punti del campionato, dopo dipenderà da pista a pista e dalle gomme da usare. L'obiettivo è tornare competitivi per vincere il prima possibile. Coi punti di oggi ho allungato su chi sta dietro di me e non ho perso tanti punti da Lorenzo che sta recuperando".

Classifica MotoGp 2018

La classifica del Mondiale di MotoGp al termine del Gp di Catalogna, settimo appuntamento stagionale:

1. Marc Marquez (Spa/Honda) 115 punti;

2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 88;

3. Maverick Vinales (Spa/Yamaha) 77;

4. Johann Zarco (Fra/Yamaha) 73;

5. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 71;

6. Cal Crutchlow (Gb/Honda) 69;

7. Jorge Lorenzo (Spa/Ducati) 66;

8. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 66;

9. Andrea Iannone (Ita/Suzuki) 66;

10. Jack Miller (Aus/Ducati) 49.