MotoGp oggi in tv, orari Tv8 e Sky: dove vedere il Gp di Malesia 2019

Motogp a Sepang per il Gp della Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale 2019 prima della tappa finale di Valencia. Attenzione all'orario: per vedere la partenza della Gara di Motogp occorrerà puntare la sveglia anche di domenica. Semaforo verde alle 8:00 del mattino.

La gara della MotoGP di domenica sarà in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Prima della MotoGP si affronteranno i protagonisti del Mondiale di Moto3 e Moto2, impegnati nelle gare al via rispettivamente alle 5 e alle 6.20.

Motogp, gli orari gp della Malesia

La domenica della 18esima tappa del Motomondiale si apre alle 5 con la Moto3, per concludersi alle 8 con la partenza della Motogp. Sarà come al solito possibile gustarsi le emozioni delle gare anche in differita su Tv8 Vediamo quindi nel dettaglio:

Orario diretta Motogp Sepang su Sky

5:00 la partenza della gara Moto3

6:20 la partenza della gara Moto2

8:00 la partenza della gara MotoGP

Orari differita Motogp Sepang su Tv8

Sabato 2 novembre

14.00: Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, Moto GP

Domenica 3 novembre

11.00: Differita Gara Moto3

12.20: Differita Gara Moto2

14.00: Differita Gara MotoGP

Motogp, la griglia di partenza

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del Gp della Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale, classe MotoGp. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, ha stampato il crono di 1'58''303 e domani scatterà davanti a tutti per la quinta volta in questa stagione. Secondo a un decimo lo spagnolo Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale seguito da Franco Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo, che completa la prima fila tutta targata Yamaha.

Sesto Valentino Rossi con l'altra M1 ufficiale alle spalle dell'australiano Jack Miller (Ducati Pramac) e del britannico Cal Crutchlow (Honda LCR). Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso si sono piazzati rispettivamente in ottava e decima posizione.

Lo spagnolo della Honda ufficiale Marc Marquez non è andato oltre l'undicesima posizione dopo essere stato protagonista di un brutto highside nel finale della sessione. Per il campione del mondo è la peggiore posizione in griglia dal Mugello 2015.

Moto2, la griglia di partenza

Dopo i titoli di Marc Marquez in MotoGP e Lorenzo Dalla Porta in Moto3. A due GP dalla fine della stagione, resta in bilico solo il Mondiale della Moto2: Alex Marquez conserva 28 punti di vantaggio su Thomas Luthi e 33 su Brad Binder. Il pilota spagnolo avrà a Sepang il primo match-point mondiale scattando dalla pole position nel Gran Premio della Malesia di Moto2. A Sepang lo spagnolo della Kalex ha fatto registrare il miglior tempo in 2.05.244 chiudendo davanti a Tetsuta Nagashima e uno dei suoi principali rivali nella corsa per il titolo Brad Binder. Luca Marini (SKY Racing Team VR46) il migliore degli italiani con il decimo tempo davanti a Fabio Di Giannantonio.

Moto3, la griglia di partenza

Marcos Ramirez partirà dalla pole position nel Gp della Malesia di Moto3. A Sepang lo spagnolo ha chiuso con il crono di 2.11.758, davanti a Tatsuki Suzuki e John McPhee. Quinto tempo per Celestino Vietti, il migliore degli italiani, mentre il campione del mondo Lorenzo Dalla Porta partirà dal settimo posto.