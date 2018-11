Motogp, si corre il Gp di Malesia: diretta tv e orari (Sky e Tv8)

Torna la Motogp. Domenica 4 novembre 2018 in Malesia è in programma il diciottesimo appuntamento della stagione del motomondiale a una sola settimana di distanza dall'appuntamento di Phillip Island dove Maverick Vinales ha conquistato a sorpresa il primo successo stagionale per la Yamaha davanti alla coppia tricolore Iannone e Dovizioso (in basso orari dei gp e tutte le informazioni per vedere la gara in diretta tv).

Grande attesa per il penultimo gran premio del 2018 sul suggestivo circuito di Sepang, uno dei più impegnativi nonché dei più amati da appassionati e piloti per via dei lunghi rettilinei e tratti misti veloci.

La classifica piloti vede ora il neo-campione del mondo Marquez in testa con 296 punti davanti agli italiani Dovizioso (210 pt) e Rossi (195). Ai piedi del podio, gli inseguitori sono comandati da Vinales (180) il quale precede il quartetto composto da Crutchlow (148), Petrucci (137), Zarco e Iannone (133). Chiudono la top ten Lorenzo (130) e Rins (129).

Le qualifiche

Nelle qualifiche ha brillato ancora Marc Marquez, autore del miglior tempo. Lo spagnolo è stato però penalizzato dai commissari per guida irresponsabile e retrocesso all'ultima posizione. Primo in griglia partirà dunque Johann Zarco su Yamaha, in seconda posizione un ottimo Valentino Rossi. A completare la prima fila Andrea Iannone su Ducati. Quarta posizione per Andrea Dovizioso, seguito da Miller e Danilo Petrucci.

Motogp Malesia 2018, gli orari

A causa del maltempo, gli organizzatori del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang hanno deciso di anticipare di due ore la partenza delle tre gare in programma domani. La Moto3 quindi prenderà il via alle 10 (le 3 italiane), la Moto2 alle 11.20 (4.20 italiane) e la MotoGp alle 13 (le 6 italiane).

Motogp Sepang, orari diretta Sky



Domenica 4 novembre la gara

3:00 - Moto3, gara - diretta Sky Sport Motogp

4:20 - Moto2, gara - diretta Sky Sport Motogp

6:00 - MotoGP, gara - diretta Sky Sport Motogp

La differita su Tv8 prima del cambio di programma era invece prevista ai seguenti orari.



11:00 - Differita Gara Moto3 (17 giri)

12:15 - Differita Gara Moto2 (18 giri)

14:00 - Differita Gara MotoGP (20 giri)

Come vedere la gara in streaming

Gli abbonati a Sky possono guardare il Gp in streaming tramite il servizio SkyGo, i non abbonati dovranno accontentarsi della differita sul sito internet della rete Tv8.