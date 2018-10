MotoGp, Marquez è campione del mondo: tutti i suoi record

Ha vinto, anzi: ha stravinto e dominato la stagione. Marc Marquez è campione del mondo classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda ha vinto il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi conquistando matematicamente il titolo con tre gare di anticipo. Seconda posizione per il britannico Cal Crutchlow (Honda), terza per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki). Valentino Rossi (Yamaha) è quarto davanti allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) e al francese Johann Zarco (Yamaha). Nona piazza per Danilo Petrucci (Ducati), Franco Morbidelli (Honda) è undicesimo. Caduta anche per Andrea Iannone (Suzuki).

Marquez 7 volte campione del mondo

Marc Márquez is World Champion for the seventh time!



He wins the #JapaneseGP to secure the crown 👑



We are witnessing greatness 👏👏👏 pic.twitter.com/ax9k7e7mZe — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) 21 ottobre 2018

Ora lo spagnolo ha infatti 102 punti di vantaggio sul secondo in classifica, l'italiano Andrea Dovizioso della Ducati: nelle restanti tre gare della stagione non potranno essere recuperati. Per il pilota di Cervera è il settimo titolo in carriera: classe 125 nel 2010, Moto2 nel 2012 e MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. Da leggenda, e c'è da scommeterci: il suo albo d'oro potrebbe arricchirsi ancora nei prossimi anni.

Tutti i record di Marquez

Ottava vittoria stagionale, settimo titolo mondiale della carriera e quinto campionato mondiale MotoGP in sei anni. Questi i numeri da rullo compressore del neo campione del mondo di MotoGp Marc Marquez che al Twin Ring Motegi ha messo ancora una volta tutti in fila. Il venticinquenne spagnolo è il più giovane pilota nella storia di questo sport a vincere sette campionati del mondo: 125cc nel 2010, Moto2 nel 2012 e MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. Marc è anche il pilota più giovane ad aver vinto cinque titoli di prima categoria. Ecco tutti i numeri nel dettaglio: all'età di 25 anni e 246 giorni, Marquez è il più giovane pilota di tutti i tempi a raggiungere la pietra miliare dei sette Campionati del Mondo, frantumando il record da Mike Hailwood, che aveva 26 anni e 140 giorni quando vinse il suo settimo titolo, la corona da 350 cc del 1966. Marquez è uno degli unici otto corridori ad aver vinto in sette o più campionati del mondo in tutte le classi, gli altri sono John Surtees (7), Phil Read (7), Carlo Ubbiali (9), Mike Hailwood (9), Valentino Rossi ( 9), Angel Nieto (13) e Giacomo Agostini (15).