MotoGp Misano, la carica di Rossi e Dovizioso: nella gara "di casa" nessuno vuole deludere

Dopo la pioggia di Silverstone (che ha portato all'annullamento del Gp), la prima preoccupazione di tutti i piloti è il meteo. La voglia di correre a Misano è tanta. "È sempre speciale quando arrivi al tuo GP di casa. Ci saranno molti amici e fan sul circuito e faremo il possibile per renderlo un buon weekend". Parola di Valentino Rossi che si presenta alla vigilia del Gp di san Marino con l'obiettivo di rilanciarsi in classifica. "Siamo stati a Misano per un test qualche settimana fa e dovremo riprendere il nostro lavoro da dove avevamo lasciato. Daremo il massimo per iniziare il weekend nel miglior modo possibile e fare una buona gara, lottando per il podio. Spero che il tempo sarà buono, in modo che tutti possano godersi questo fine settimana".

Ducati protagonista a Misano per il Gp di San Marino. Per Dovizioso è il Gp di casa, per Lorenzo, un modo per dare seguito ai grandi risultati ottenuti recentemente. "E` stato un vero peccato non poter fare la gara di Silverstone - dice il Dovi - perché eravamo molto competitivi e abbiamo perso una buona occasione per guadagnare qualche punto su Marquez. In ogni caso siamo molto carichi, anche perché i due test a Misano e ad Aragón delle scorse settimane sono andati molto bene ed abbiamo confermato la nostra competitività su entrambe le piste, per cui scendiamo in pista molto fiduciosi. Il GP di San Marino è un appuntamento importante a cui teniamo molto: l`anno scorso siamo saliti sul podio con il terzo posto, ma quest`anno cerchiamo qualcosa di più."

Per Jorge Lorenzo "Quello che è successo a Silverstone è stato un vero peccato, ma alla fine penso sia stata presa la decisione giusta. Dopo aver saltato un Gran Premio, non vediamo davvero l`ora di affrontare questa gara e dimostrare che possiamo lottare per grandi risultati fino alla fine della stagione. Misano è un circuito che mi piace molto, ed anche il test che abbiamo fatto il 19 agosto è stato molto positivo e ci consentirà di iniziare le prove con una base competitiva. Anche il test ad Aragón della scorsa settimana ci ha dato dei buoni riscontri e ci ha aiutato a tenerci in allenamento con la moto, che è sempre utile. Sarà una gara combattuta perché qui tanti piloti vanno forte, e mi aspetto un weekend pieno di emozioni. Io ho delle sensazioni molto buone."

Orari MotoGp Misano Sky

GIOVEDÌ

17:00: conferenza stampa

VENERDÌ

9:00 FP 1 Moto3

9:55: FP 1 MotoGP

10:55 FP 1 Moto2

13:10 FP 2 Moto3

14:05 FP 2 MotoGP

15:05 FP 2 Moto2

SABATO

9:00 FP 3 Moto3

9:55 FP 3 MotoGP

10:55 FP 3 Moto2

12:35 QP Moto3

13:30 FP 4 MotoGP

14:10 QP MotoGP

15:05 QP Moto2

DOMENICA

8:40 warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

11:00 Race, Moto3

12:20 Race, Moto2

14:00 Race, MotoGP

Orari MotoGp Misano Tv8

SABATO

12:30 QP Moto3

14:00 QP MotoGP

15:00 QP Moto2

DOMENICA

11:00 Race, Moto3

12:30 Race, Moto2

14:00 Race, MotoGP

