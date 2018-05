MotoGp Mugello, orari e diretta tv (Sky e Tv8): dove vedere la gara

Si avvicina il weekend del Mugello, uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di MotoGp.

Valentino Rossi

Valentino Rossi torna al Mugello con serenità dopo il podio di Le Mans. "E' stato grandioso andare a podio in Francia - ha detto il dottore - Fa sempre bene salire sul podio prima di un'altra gara in modo che nei 10 giorni successivi non sei arrabbiato e arrivare al Mugello rilassato e' meglio". Rossi non è molto soddisfatto dei test effettuati: "In questo weekend dovremo dare di più, avremo bisogno di migliorare la moto e provare a fare del nostro meglio". Al Mugello Rossi ha sempre vinto nella classe regina dal 2002 al 2008, raccogliendo tre terzi posti nel 2009, nel 2014 e nel 2015.

Andrea Dovizioso

Per il sesto appuntamento stagionale il “Dovi” vuole vincere la gara sulla pista del Mugello: qui lo scorso anno aveva iniziato la sua scalata nella classifica iridata. Deve recuperare 49 punti in classifica su Marquez.

MotoGp Mugello orari diretta tv Sky e Tv8

Non solo Sky. Il Gran Premio del Mugello sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8, tasto 8 del telecomando. Sul canale in chiaro verranno trasmesse anche le qualifiche del sabato, non solo le gare di domenica.

MotoGp Mugello in streaming

Il GP del Mugello sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio SkyGo che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili.

Orari MotoGp Mugello SkySport

Giovedì 31 maggio

17.00: Diretta Conferenza Stampa MotoGP

18.00: Paddock Live Show

Venerdì 1 giugno

08.50: Paddock Live

09.00: FP1 MOTO3

09.55: FP1 MOTOGP

10.55: FP1 MOTO2

13.00: Paddock Live

13.10: FP2 MOTO3

14.05: FP2 MOTOGP

15.05: FP2 MOTO2

16.00: Paddock Live

18.00: Paddock Live Show

Sabato 2 giugno

08.50: Paddock Live

09.00: FP3 MOTO3

09.55: FP3 MOTOGP

10.55: FP3 MOTO2

12.15: Paddock Live

12.35: QUALIFICHE MOTO3

13.30: FP4 MOTOGP

14.10: QUALIFICHE MOTOGP

15.05: QUALIFICHE MOTO2

17.30: Conferenza Stampa Post-Qualifiche

18.00: Paddock Live Show

Domenica 3 giugno

08.30: Paddock Live

08.40: WARMUP MOTO3

09.10: WARMUP MOTO2

09.40: WARMUP MOTOGP

10.30: Paddock Live

11.00: GARA MOTO3

12.20: GARA MOTO2

13.15: Paddock Live Gara

13.30: Grid Pre-Gara MotoGP

14.00: GARA MOTOGP

15.00: Zona Rossa

15.45: Paddock Live Ultimo Giro

19.00: Race Anatomy

Orari MotoGp Mugello Tv8

Sabato 2 giugno

11.30: Studio MotoGP

12.35: QUALIFICHE MOTO3

13.15: Studio MotoGP

14.10: QUALIFICHE MOTOGP

14.50: Studio MotoGP

15.05: QUALIFICHE MOTO2

15.50: Studio MotoGP

Domenica 3 giugno

10.00: Studio MotoGP

11.00: GARA MOTO3

12.00: Studio MotoGP

12.20: GARA MOTO2

13.15: Studio MotoGP

14.00: GARA MOTOGP

15.00: Studio MotoGP