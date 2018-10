MotoGp, oggi il Gp di Thailandia: diretta tv e orari (Sky e Tv8)

Torna la MotoGp. Oggi sul circuito di Buriram si corre il Gp di Thailandia, quindicesimo appuntamento della stagione (in fondo all’articolo orari e informazioni per vedee la gara in tv). Mancano solo 5 gare alla fine del mondiale ma i giochi sono ormai fatti: con 246 punti in classifica Marc Marquez non ha più nulla da temere anche perché il suo diretto rivale, Andrea Dovizioso, lo segue a 72 punti di distanza mentre Rossi è fermo a quota 159. Del resto che quest’anno il mondiale fosse già scritto lo si era capito da un pezzo: lo strapotere di Marquez è sembrato evidente fin dalle prime gare e la crisi della Yamaha e la partenza stentata della Ducati hanno fatto il resto. Lo spagnolo si avvia così, a soli 25 anni, a vincere il settimo mondiale in carriera.

Ma la MotoGp non è certo uno sport avaro di emozioni e anche in Thailandia, c’è da scommetterci, in pista ci sarà bagarre. La Honda di Marquez con il tempo di 1.30.088 è stata la più veloce nelle qualifiche. Secondo posto per la Yamaha di Valentino Rossi e terza la Ducati di Andrea Dovizioso.Il Dottore insomma è pronto al riscatto. Quarta piazza per l'altra Yamaha di Maverick Vinales. Nelle prime libere Maverick Viñales aveva fatto segnare il miglior tempo, con Valentino Rossi subito dietro a 0,27 dal compagno di box. Terzo Andrea Dovizioso su Ducati a +0,4, solo quinto Marquez. Nelle libere del venerdì il miglior tempo lo ha fatto invece Andrea Dovizioso.

Le prove libere

Brutta caduta invece per Jorge Lorenzo che, dopo il volo nelle seconde libere è stato trasportato in ospedale dove non sono state riscontrate fratture. "Rispetto a quello che mi ero fatto ad Aragon ho in più una contusione del polso sinistro e alla caviglia destra – ha detto il maiorchino – ma c’è nulla di rotto e ne sono contento. Sono pure tranquillo a sapere che il volo non è stata colpa mia – la Ducati ha parlato di un problema tecnico alla moto ndr – perché potevo pensare che la lesione al piede mi avesse fatto fare qualcosa diversamente. Ora vediamo se sabato starò meglio e se riuscirò a guidare: c’è una piccola possibilità, ma sarà dura. Gli ingegneri sanno cosa è successo e cosa fare perché non succeda più: se sarò in pista sabato di certo modificheremo qualcosa per evitare che ricapiti”.

MotoGp, orari e diretta tv su Sky

8:40 - warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

6:00 - Moto3, gara - diretta Sky Sport Motogp

7:20 - Moto2, gara - diretta Sky Sport Motogp

9:00 - MotoGP, gara - diretta Sky Sport Motogp

MotoGp, oggi la gara: orari differita su Tv8

Su Tv8 la gara verrà trasmessa in differita ai seguenti orari.

11:00 - Moto3

12:15 - Moto2

14:00 - MotoGP

Come vedere la gara in streaming

Gli abbonati a Sky possono guardare il Gp in streaming tramite il servizio SkyGo, i non abbonati dovranno accontentarsi della differita sul sito internet della rete Tv8.