MotoGp Giappone oggi, dove vedere la gara in diretta e differita: orari Sky e Tv8

Appassionati in piedi all'alba di domenica. Torna il grande spettacolo della MotoGp: tutti in pista per il Gran Premio del Giappone 2018 sul Twin Ring Motegi. Per Marc Marquez trattasi di formalità: il titolo mondiale è praticamente cosa fatta. La classifica piloti vede ora Marquez in testa con 271 punti davanti a Dovizioso (194) e Rossi (172). Staccatissimi Vinales (146), Lorenzo (130), Crutchlow (128), Petrucci (126) e Zarco (123).

Dovi-pole, che spettacolo

In pole c'è Andrea Dovizioso la pole position del Gp del Giappone, classe MotoGp. Il pilota del Ducati ha fermato il cronometro a 1.44.590 precedendo il francese Johann Zarco in 1.44.658 a +0.068 con la Yamaha non ufficiale e l'australiano Jack Miller in 1.44.727 a +0.137. Quarto tempo per Cal Crutchlow mentre è quinto Andrea Iannone con la Suzuki e solo sesto il leader del Mondiale Marco Marquez. Subito dietro la Yamaha di Maverick Vinales, seguito da Alex Rins e da Valentino Rossi, soltanto nono a +0.675. Chiude la top ten Alvaro Bautista.

Come seguire in tv il Gran Premio del Giappone 2018 in diretta e in differita.

Orari MotoGp oggi Sky

Domenica 21 ottobre

1:40 - warm up Moto3, Moto2 e MotoGP - diretta Sky Sport Motogp

4:00 - Moto3, gara - diretta Sky Sport Motogp

5:20 - Moto2, gara - diretta Sky Sport Motogp

7:00 - MotoGP, gara - diretta Sky Sport Motogp

Orari MotoGp oggi Tv8

Domenica 21 ottobre

11:00 - Differita Gara Moto3 (20 giri)

12:15 - Differita Gara Moto2 (22 giri)

14:00 - Differita Gara MotoGP (24 giri)

MotoGp in streaming

In streaming live, le qualifiche e la gara di Motegi si potranno seguire tramite SkyGo.

Classifica 2018