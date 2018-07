MotoGp, oggi si corre ad Assen: orari tv Sky e Tv8, come vedere la gara in diretta

Assen 2018, ci siamo. Al via oggi una delle gare più attese della stagione del Motomondiale: attesa perché quella di Assen è una pista molto amata dai big delle due ruote che sul tracciato olandese hanno spesso ingaggiato battaglie al cardiopalma (in basso orari del Gp e le informazioni per vedere la gara in diretta tv e in streaming).

In pole position ci sarà ancora una volta Marc Marquez, leader della classifica mondiale, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'32''791 davanti a Cal Crutchlow e alla Yamaha di Valentino Rossi, +0''059. Il pesarese dunque promette di vendere cara la pelle in Olanda. Come del resto ha sempre fatto: sul circuito di Assen il “Dottore” ha trionfato ben dieci volte, la prima addirittura ventuno anni fa, nel 1997, quando correva in 125 per l’Aprilia. Come dire: chapeau.

Partirà invece dalla seconda fila Andrea Dovizioso, seguito da Alex Rins su Suzuki, e da Maverick Vinales. Più indietro Andrea Iannone, in difficoltà Jorge Lorenzo che deve accontentarsi della decima piazza.

MotoGp Assen (orari Sky e Tv8): come vedere la gara in diretta

Il Gp d’Olanda verrà trasmesso in diretta da Sky (per gli abbonati), mentre chi non ha un abbonamento questa volta dovrà accontentarsi di vedere la gara in differita su Tv8. Vediamo gli orari del warm up e del Gp.

Domenica 1° luglio

Ore 8.40: Warm Up

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 14: Gara MotoGp

MotoGp Assen, la gara su Tv8

15.30 - Gara Moto3

17.30 - Gara Moto2

19.00 - Gara MotoGp

MotoGp Assen, la gara in streaming

Sarà possibile vedere la gara anche in streaming tramite il servizio SkyGo e sul sito dell'emittente Tv8.

La classifica del Mondiale di MotoGp

In testa alla classifica del Mondiale c’è ancora Marc Marquez che ad Assen potrebbe prendere il largo: lo spagnolo, con 115 punti, ha 27 lunghezze di vantaggio su Valentino Rossi che insegue il suo decimo titolo mondiale. Seguono Vinales, Zarco e Petrucci.