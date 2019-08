MotoGp oggi in tv: orari diretta Sky e differita Tv8 del Gp di Austria 2019

Torna oggi la MotoGp. In Austria sul circuito del Red Bull Ring si corre l’undicesima prova del motomondiale (in basso gli orari e tutte le informazioni per vedere la gara in diretta tv e streaming). Marc Marquez arriva all’appuntamento con la gara di Spielberg forte dei suoi 210 punti in classifica, per effetto di sei vittorie e nove podi. Andrea Dovizioso è secondo con 147 punti all’attivo; terzo l’altro italiano della Ducati Danilo Petrucci a 129 punti. In quarta posizione troviamo Rins su Suzuki, mentre la quinta e la sesta piazza sono appannaggio delle Yamaha di Vinales e Valentino Rossi. Per la scuderia nipponica quella in corso è stata una stagione che finora ha regalato più bassi che alti.

MotoGp, oggi si corre in Austria: la griglia di partenza

Marquez ieri ha agguantato la pole numero 87 in carriera fermando il cronometro a 1'23''027; dietro di lui il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha Srt, +0''434, terza la Ducati con Andrea Dovizioso, +0''488. Vinales scatterà dalla quarta posizione della griglia, mentre solo decimo Valentino Rossi con un ritardo di 0''790 da Marquez. Male anche Petrucci che partità dodicesimo. Con 59 pole position nella classe regina Marquez batte il record detenuto prima di lui da Doohan.

Lo spagnolo però non si è esibito in trionfalismi: "Felice per la pole n.59 in top classma la cosa più importante arriva domani. Abbiamo fatto un buon lavoro scegliendo la strada giusta nelle quarte libere. Ho provato a scenderesull'1'22'' ma non ce l'ho fatta. Il giro è una cosa ma la gara sarà un'altra".

MotoGp, come vedere la gara in diretta tv su Sky

E veniamo dunque alle info per seguire in diretta tv la gara in programma oggi 11 agosto al Red Bull Ring. Il gp sarà trasmesso in esclusiva da Sky su Sky Sport Motogp HD (canale 208). Il semaforo verde della classe regina scatterà alle 14. Come sempre gli abbonati potranno seguire anche la gara in diretta streaming su SkyGo. Ecco gli orari.

08.15: Warm Up

11.00: Gara Moto 3

12.00: Paddock Live

12.20: Gara Moto 2

13.15: Paddock Live

14.00: Gara Moto GP

15.00: Zona Rossa

15.45: Paddock Live – Ultimo Giro

MotoGp, la differita su Tv: orari e info

La gara sarà trasmessa solo in differita su Tv8 (orari in basso).

14.00 Differita Moto 3

15.30 Differita Moto 2

17.00 Differita Motogp.

Sul sito di Tv8 è anche possibile seguire la differita della gara in streaming.