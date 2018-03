MotoGp oggi, diretta tv e streaming: orari Sky e Tv8 (Gp del Qatar)

Torna la MotoGp. Oggi sul circuito di Losail si correrà il Gp del Qatar, primo appuntamento della stagione 2018 del motomondiale. C’è ovviamente grande attesa per questa prima gara dopo la pausa invernale. In pole position ci sarà il francese della della Yamaha Tech3, Johann Zarco, che un po' a sorpresa ha ottenuto il miglior tempo lasciando solo la seconda piazza a Marc Marquez. Terzo in griglia Danilo Petrucci su Ducati Pramac. Andrea Dovizioso, che aveva dominiato le prove libere, si è dovuto accontentare della quinta piazza. Rossi è solo ottavo, ma il pesarese ha fatto comunque molto meglio di Maverick Viñales in sella all'altra Yamaha.

Prima di scoprire insieme orari e diretta streaming del Gp, vediamo però le novità di questa nuova stagione. Rispetto agli anni scorsi nel 2018 le libere scatteranno di venerdì e non più di giovedì.

Quanto al Gran Premio del Qatar, la gara è stata anticipata di tre ore: il semaforo verde della MotoGp scatterà alle 17 anziché alle 20 e così anche le classi minori. In MotoGP ci saranno 24 piloti con le novità Morbidelli, Luthi, Nakagami e Simeon, tutti provenienti dalla Moto2.

E veniamo ai pronostici. Il grande favorito resta sempre lui: Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda, a soli 25 anni, vanta nel suo palmares sei titoli mondiali e farà di tutto per vincere il settimo e scrivere la storia. Occhi puntati ovviamente sugli italiani. Andrea Dovizioso cerca il riscatto dopo aver sfiorato il titolo l’anno scorso, ma c’è anche un certo Valentino Rossi che non ci pensa proprio a fare una stagione da comprimario. Vediamo allora come vedere il Gp in diretta tv e in streaming sul pc di casa.

MotoGp Qatar, diretta tv e orari Sky e Tv8

Il Gp del Qatar sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Sul sito di TV8, sempre in differita, sarà possibile guardare la replica del Gp in streaming (qui il link).

MotoGp Qatar, diretta tv e streaming Sky: gli orari

Domenica 18 marzo

Ore 11.40 warm up Moto3

Ore 12.10 warm up Moto2

Ore 12.40 warm up MotoGP

Ore 14.00 gara Moto3

Ore 15.20 gara Moto2

Ore 17.00 gara MotoGP

MotoGp oggi, la differita su Tv8

Ore 18 Moto3

Ore 19:20 Moto2

Ore 21:00 MotoGP

Il tracciato del Gp del Qatar