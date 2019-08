MotoGp oggi in tv, come seguire il Gp della Repubblica Ceca in diretta e differita

Tornano le emozioni del motomondiale con il Gp della Repubblica Ceca, decimo appuntamento della stagione, nel celebre circuito di Brno. Dalla pole position partirà Marc Marquez, leader della classifica iridata, che con la sua Honda ha ottenuto il miglior tempo assoluto di 2'02''753. Marquez ha rifilato due secondi e mezzo all'australiano Jack Miller (Ducati Pramac) e al francese Johann Zarco (Ktm), che scatteranno con lui dalla prima fila. Il primo degli italiani è Andrea Dovizioso, che in sella alla Ducati ufficiale si è piazzato quarto a 2''837.

Settimo Valentino Rossi con la Yamaha. Per Marquez è la pole numero 58 nella classe regina del Motomondiale, stesso record di Mick Doohan. Al fianco di Dovizioso dalla seconda fila partiranno gli spagnoli Pol Espargaro (Ktm) e Alex Rins (Suzuki), mentre Rossi precede l'altra Ducati ufficiale di Danilo Petrucci e il compagno di squadra Maverick Vinales. La top ten è completata dal francese Fabio Quartararo con la Yamaha del team Petronas.

MotoGp oggi in tv, come seguire il Gp della Repubblica Ceca: orari e canali

La decima gara della stagione, quella in programma oggi, domenica 4 agosto, a Brno, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Sky, a partire dalla ore 14. La diretta streaming, fruibile da pc, tablet o smartphone sarà invece a disposizione degli abbonati SkyGo, che potranno vedere il live della gara dai loro dispositivi. Per chi non avesse alcun abbonamento al satellite, il Gp della Repubblica Ceca verrà trasmesso in chiaro ed in differita su Tv8 alle ore 17.

Domenica 4 agosto – Gp di Brno, in Repubblica Ceca

14:00 - Diretta MotoGP Repubblica Ceca su Sky, canale Sky Sport MotoGp

17:00 - Differita MotoGP Repubblica Ceca su Tv8, canale 8 del digitale terrestre