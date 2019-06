MotoGp, oggi la gara a Barcellona: diretta tv e streaming del Gp di Catalogna

Il settimo appuntamento del Motomondiale 2019 si corre in Spagna sul circuito di Montmelò, 25 chilometri da Barcellona. Il Gran Premio di Catalogna 2019 si preannuncia davvero interessante anche grazie ad un super Quartararo in grado di rubare la pole a Marquez. Dopo prove deludenti bene quindi la Yamaha che piazza anche Morbidelli in prima fila grazie alla penalizzazione Vinales. In difficoltà invece le Ducati.

Il GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Diretta anche in chiaro su TV8 (121 di Sky e 8 dgt). In streaming si potrà seguire l’evento su SkyGo su smartphone, pc o tablet.

Occhio quindi agli orari, a cominciare dalle classi Moto2 e Moto3.

MotoGp Catalogna, gli orari della gara

Alle ore 11.00 la partenza della gara di Moto 3. Appuntamento poi alle 12.20 con la partenza della gara di Moto 2. Poi tutti pronti per la Motogp: alle 14:00 la partenza del Gp di Catalogna.

ore 11.00, Moto 3, Gara

Marcos Ramirez ha vinto il Gp di Catalogna nella classe Moto3. Lo spagnolo della Honda, precede in volata le Ktm del connazionale Aron Canet che rafforza la leadership nel mondiale e di Celestino Vietti, il migliore dei piloti italiani. Quarta piazza per lo spagnolo della Honda, Alonso Lopez che si lascia alle spalle Dennis Foggia (Ktm) e il giapponese Ai Ogura (Honda). Nella classifica generale Canet guida con 103 punti, 23 in più di Lorenzo Dalla Porta (Honda), oggi caduto.

Alex Marquez trionfa nel Gp di Catalogna nella classe Moto2, conquistando il terzo successo di fila e raggiungendo la leadership iridata. Lo spagnolo, in sella a una Kalex precede lo svizzero Thomas Luthi, suo compagno di marca e il connazionale Jorge Navarro con la Speed Up. Quarta piazza per l'altro spagnolo Augusto Fernandez (Kalex) che si lascia alle spalle gli italiani Enea Bastianini e Luca Marini, suoi compagni di marca. Nella classifica del mondiale Marquez sale a quota 111, sette in più di Luthi.

Ricordiamo che la diretta delle gare sarà trasmessa da Sky e TV8 in chiaro.

MotoGp Catalogna, oggi la gara

A sorpresa c'è Fabio Quartararo, in pole position al gran premio di MotoGp di Catalogna che si corre sul circuito del Montmelo, in Spagna. Il pilota francese della Yamaha ha fermato il cronometro in 1:39.484. Alle sue spalle la Honda di Marc Marquez, staccato di soli 15 millesimi.

MotoGp Catalogna, la griglia di partenza a Montmelo

Maverick Vinales, terzo nelle qualifiche, è stato penalizzato di tre posizioni e partirà dalla sesta piazza: lo spagnolo della Yamaha è stato punito per guida pericolosa, avendo ostacolato la corsa di Fabio Quartararo nel finale delle qualifiche. Il pilota del team Montser Energy Yamaha, procedendo lentamente è stato sfiorato dalla Yamaha Petronas che, invece, era lanciatissimo alla ricerca della pole position.

Con la penalizzazione di Vinales in prima fila sale Franco Morbidelli, compagno di team di Quartararo, mentre ad aprire la seconda fila sarà Valentino Rossi davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso.

Durante il warm-up è sempre Fabio Quartararo il più veloce nel warm-up. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, gira in 1'39"918 precedendo il leader del mondiale, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1'39"965) e l'altro pilota di casa Aleix Espargaro (1'40"173) con l'Aprilia. Settimo tempo per Valentino Rossi (1'40"417) in sella alla Yamaha M1.

GP Catalogna Barcellona: orari Sky

Domenica 16 giugno

08.30: Paddock Live

08.40: WARMUP MOTO3

09.10: WARMUP MOTO2

09.40: WARMUP MOTOGP

10.30: Paddock Live

11.00: GARA MOTO3

12.20: GARA MOTO2

13.15: Paddock Live Gara

13.30: Grid Pre-Gara MotoGP

14.00: GARA MOTOGP

15.00: Zona Rossa

15.45: Paddock Live Ultimo Giro

19.00: Race Anatomy

GP Catalogna Barcellona: orari Tv8

Domenica 16 giugno

10.30: Studio MotoGP

11.00: GARA MOTO3

12.00: Studio MotoGP

12.20: GARA MOTO2

13.15: Studio MotoGP

14.00: GARA MOTOGP

15.10: Studio MotoGP

Motogp oggi diretta gara

Motogp: la gara in diretta

LIVE 📡: The #CatalanGP is coming up next! Feel the atmosphere down on the starting grid! 🔥 https://t.co/9Ktm9FozPH — MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 16 giugno 2019

La classifica Motogp vede al primo posto Marc Marquez su Repsol Honda con 115 punti. Andrea Dovizioso insegua su Ducati con 103 punti. Poi Alex Rins su Suzuki con 88 punti. Quarto Danilo Petrucci (Ducati), Valentino Rossi (Yamaha) e sesto Crutchlow (Honda)

Moto 2: vince Marquez

Moto 3: vince Ramirez