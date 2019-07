MotoGp oggi in tv, come seguire il Gp di Germania in diretta e in differita

MotoGp di Germania 2019: oggi, domenica 7 luglio, va in scena la nona gara della stagione, che si disputerà sul circuito di Sachsenring. Le emozioni delle due ruote tornano sette giorni dopo il Gran Premio di Assen, in Olanda, dove l'ha spuntata Maverick Vinales, davanti a Marc Marquez e a Fabio Quartararo. Per Vinales si tratta della sesta vittoria in stagione, mentre Valentino Rossi cerca il riscatto dopo la caduta nel circuito olandese. La MotoGp di Germania verrà trasmessa in diretta tv ed in esclusiva sui canali Sky, mentre la gara andrà in onda in chiaro e in differita su Tv8.

Giunti al giro di boa del campionato mondiale la classifica è guidata da Marc Marquez con 160 punti e in grande vantaggio sul secondo posto occupato da Dovizioso con 116 punti. Terzo Petrucci con 108, mentre al quarto posto troviamo Rins con 101 punti. Segue il terzetto Yamaha con Valentino Rossi, Quartararo e Vinales, rispettivamente con 72, 67 e 64 punti.

Moto Gp di Germania, come vedere la gara in diretta e in differita

Come anticipato ad inizio articolo, il MotoGp di Germania verrà trasmesso in diretta su Sky. La gara avrà inizio alle ore 14 e per gli abbonati Sky basterà collegarsi suSky Sport Motogp e Sky Sport Motogp HD. Per gli abbonati Sky sarà possibile anche vedere la gara di Sachsenring in streaming su tablet, smartphone e pc, attraverso la piattaforma SkyGo. Alle ore 18.15 la gara verrà invece trasmessa in differita in chiaro su Tv8. Ecco il programma completo di domenica 7 luglio.

Moto Gp di Germania, domenica 7 luglio: gli orari su Sky e Tv8

Ore 8.15 - Warm up Moto3, Moto2, MotoGP - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 10 - Gara Moto E - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 11 - Gara Moto3 - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.20 - Gara Moto2 - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14 - Gara MotoGP - diretta Sky Sport MotoGP



16:10 - Differita gara Moto3 - Tv8

17:15 - Differita gara Moto2 - Tv8

18:15 - Differita gara MotoGp - Tv8

In pole nel Gp di Germania nella classe MotoGp c'è Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda ha girato in 1'20"195 precedendo le Yamaha del francese Fabio Quartararo (1'20"400) e del connazionale Maverick Vinales (1'20"406) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per lo spagnolo della Suzuki, Alex Rins (1'20"531) che si è lasciato alle spalle l'australiano Jack Miller (1'20"690) con la Ducati Pramac e il britannico della Honda Cal Crutchlow (1'20"857). Undicesima piazza per Valentino Rossi, con la Yamaha M1, appena davanti alla Ducati di Danilo Petrucci, autore di una scivolata senza conseguenze. "La decima pole? Come numero non è male - ha commentato Marquez -. Ogni anno c'è qualcuno, c'erano le Yamaha molto forti. Il passo soprattutto è stato molto buono. Vedremo perché questo è un Gp dove si deve gestire bene lo pneumatico e capire la pista".