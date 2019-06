MotoGp Olanda, oggi la gara: diretta tv e streaming del Gp di Assen (orari Sky e Tv8)

MotoGp d'Olanda 2019: a due settimane dalla gara di Montmelò, tornano le emozioni del motomondiale con il gran premio di Assen. L'ottava gara della stagione si disputerà oggi, domenica 30 giugno, in uno dei circuiti più emozionanti sia per i piloti che per i tifosi.

Marc Marquez è ancora l'uomo da battere, soprattutto dopo l'agevole vittoria conquistata in Spagna, dove la strada del pilota spagnolo è stata 'spianata dalla carambola che ad inizio gara a messo fuori dai giochi Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Vinales. La gara verrà trasmessa sia sui canali Sky che in chiaro su Tv8, a partire dalle ore 14. Ecco tutte le informazioni per non perdere neanche un minuto del MotoGp di Assen.

MotoGp Assen (Olanda), Quartararo in pole

Il francese Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Olanda di MotoGp in programma sul circuito di Assen. Il pilota della Yamaha nelle qualifiche ha chiuso con il tempo di 1.32.017 davanti a Maverick Vinales per 140 millesimi e Alex Rins, a 441 millesimi. Quarta posizione in griglia per Marc Marquez. Settimo posto per l'italiano della Ducati, Danilo Petrucci e 11esimo per Andrea Dovizioso. Costretto a passare dal Q1 a causa della penalizzazione per "exceeding track limit", Valentino Rossi non riesce a passare nel Q2 e partirà dalla 14esima casella in griglia.

MotoGp Assen (Olanda), come vedere la gara di oggi in diretta tv e streaming

MotoGp Assen, domenica 30 giungo 2019: programmazione Sky

Ore 8.35 - Warm up Moto3, Moto2, MotoGP - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 11 - Gara Moto3 - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.20 - Gara Moto2 - diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14 - Gara MotoGP - diretta Sky Sport MotoGP

Per gli abbonati Sky che volessero vedere la gara in diretta da smartphone, tablet o pc, basterà collegarsi alla piattaforma streaming SkyGo.

MotoGp Assen, domenica 30 giungo 2019: programmazione Tv 8

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

MotoGp Assen, Lorenzo fuori per infortunio

In seguito all'incidente nelle prime libere del Gp d'Olanda, Jorge Lorenzo sarà costretto a saltare il gran premio di Assen. Lo spagnolo della Honda ha riportato una frattura della sesta vertebra come evidenziato dalla tac a cui il pilota si è sottoposto nell'ospedale di Assen. "La frattura è stabile, ma è un tipo di lesione che merita attenzione -ha spiegato a Sky Sport Angel Charte, medico del MotoGp-. Lorenzo sarà visitato a Barcellona" E sul recupero precisa. "Non sarà in tempi brevi, ma al momento non si può essere più precisi". Probabile a questo punto un forfait di Lorenzo anche nella gara in programma in Germania il prossimo weekend.